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    28 yıl yatağa bağlı kalan Sıddık öğretmen yaşamını yitirdi

    Hürriyet Haber
    31 Ocak 2017 - 13:24Son Güncelleme : 31 Ocak 2017 - 14:22

    Kaza yapan araçtan karga tulumba çıkarılınca felç kalan Sıddık öğretmen, yatağa bağlı kaldığı 28 yılın ardından hayatını kaybetti. Geride ise ona yıllarca bakan hüzünlü ailesi ve yetiştirdiği öğrencileri kaldı.

    Öğretmen Sıddık Aydın (71) Ardahan'ın Hanak ilçesi Börk Köyündendi. Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre ailesi, onu zor koşullara rağmen Artvin Öğretmen Okulu'nda okuttu. Aydın, disiplinli, kararlı ve sevilen bir öğretmen oldu. İlk görev yeri doğup büyüdüğü köyüydü. Daha sonra İstanbul'a tayini çıktı. Eşi Surat Aydın, 5 kızı ve 1 oğluyla birlikte İstanbul'a göç etti. 1985'te eşini kaybetti ve çocukları Nurcan, Nurşen, Aysun, Meltem, Mehtap ve Erdinç'le birlikte "tek başına" kaldı.

    MUTLULUĞU ÜÇ YIL SÜRDÜ

    Bir yıl sonra İltimas Aydın'la evlendi. Bu evliliğinden Bilgen adlı bir kızı daha oldu. 23 Haziran 1989'da ise her şey bir günde değişti. Kazadan önce Aydın, Sefaköy İnönü Mahallesi'nde 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda öğretmendi. O gün Aksaray'a gitmiş, Sefaköy'deki evine dönmek üzere belediye otobüsüne binmişti. Otobüs Aydın'ın evine 500 metre kala şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Otobüste Aydın'la birlikte 5-6 yolcu bulunuyordu. Mahalleli otobüsün devrildiğini görünce koşa koşa yardıma gitti. Aydın'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için acil müdahale ekipleri beklenmedi. Yardıma koşanlar, öğretmeni karga tulumba bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Bilinçsiz ilk yardım sonucu öğretmen felç oldu. 28 yıl yatağa bağlı olarak yaşadı. Hiçbir ihtiyacını gideremedi, sadece konuşabildi. Ailesi yıllarca bir mucize olsun, ayağa kalksın diye bekledi ama olmadı. Öğretmen geçen gün hayatını kaybetti.
    28 yıl yatağa bağlı kalan Sıddık öğretmen yaşamını yitirdi
    SON BİR YIL KÖTÜYDÜ

    Oğlu Erdinç Aydın, "Bir yıldır sağlık durumu sürekli kötüye gitti. Nefes almakta zorlandı. Hep öğrencilerini anlatırdı" dedi. O öğrencilerden biri de bendim. Bayramlarda ziyaretine gittiğimde bana "Çok yaramaz bir öğrenciydin" diye takılırdı. Aydın'ın cenazesi, geçen cumartesi Sefaköy'deki Ulu Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sefaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cami avlusunu dolduran ailesi, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve köylüleri, onu arkasından "Hakkını helal et, hakkımız helal olsun" diyerek uğurladı.

    Etiketler: Erdinç Aydın , Hanak ilçesi , Sefaköy'deki Ulu Camii
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