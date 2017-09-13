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    Hürriyet >Eğitim>28 Türk öğrenciye Chevening bursu

    28 Türk öğrenciye Chevening bursu

    İHA
    13.09.2017 - 11:04 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:05

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından 1983 yılından bu yana finanse edilen Chevening burs programına hak kazanan 28 Türk öğrenciye İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore tarafından onur belgesi takdim edildi.

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından 1983 yılından bu yana finanse edilen Chevening burs programı 2017-2018 bursiyerleri için resepsiyon düzenlendi. İngiltere Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona 2017-2018 akademik yılı için seçilen 28 Türk bursiyer katıldı. Çevre, enerji, finans, işletme, göç, ticaret, hukuk ve kalkınma gibi konularda İngiltere'nin ileri gelen üniversitelerinde bir yıl yüksek lisans eğitimine hak kazanan bursiyerlere, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore tarafından onur belgesi takdim edildi. Düzenlenen resepsiyonda bursiyerlere seslenen Büyükelçi Moore, “Bugün çok güzel ve harika bir gün. Birçok yetenekli ve genç Türk öğrencilerle birlikte olmak çok güzel. İngiltere’ye gitmekle kıyasladığımızda sizinle çalışmış olmak gerçekten güzel bir fırsat. Bu burs programından biraz bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten zorlu bir burs ve bu bursu almak çok kolay değil. Kendinizle gurur duymalısınız. Bu, akademik ve profesyonel okul hayatınız için gerçekten çok iyi bir fırsat. Sanırım bu burs programı hepinizden daha yaşlı, benden de daha genç” dedi.

    CHEVENING  BURSU NEDİR?
    Bu burs programı, 1983 yılından bu yana sürüyor ve dünya çapında 46 binin üzerinde mezunu bulunuyor. 1988 yılından bu yana Türkiye’de 1.600’den fazla kişi bu bursa hak kazandı. 2017-2018 yılı için dünya çapında 50 binin üzerinde kişinin başvurduğu programda başarılı bulunan bin 800 kişi bu sene İngiltere'de yüksek lisans eğitimi alacak. Türkiye’den 2017-2018 yılı için rekor sayıda başvuru alan programa 28 kişi seçildi.

    Etiketler: Chevening bursu , ÖĞRENCİ , ingiltere
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