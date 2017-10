28 daireyi 68 kişiye satmışlar...

Ortahisar İlçesi Çukurçayır Mahallesinde müteahhit S.Ü. tarafından 2010 yılında 2 binada 28 daire yapımı için çalışma başlatıldı. Proje aşamasında, binalardan belirli ücretler karşılığında imzalanan sözleşmelerle 28 kişi daire satın aldı. 7 yılın sonunda karkas hale gelen bina inşaatı durdu, müteahhit ortadan kayboldu.

Bu arada 28 dairenin 68 kişiye sözleşme yapılarak satıldığı ortaya çıktı. Binadaki dairelerden birinin 4 kişiye satıldığı anlaşıldı. Evlerine kavuşmayı beklerken şoke olan hak sahipleri müteahhide ulaşamayınca olayı yargıya taşıdı

’DAİREMİN 5 YIL SONRA BAŞKASINA SATILDIĞINI ÖĞRENDİM’

Mağdurlardan 64 yaşındaki Cafer Kansızoğlu, 2010 yılında daire almak için müteahhit ile karşılıklı sözleşme imzaladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Sözleşmede daire bedeli olarak 137 bin liraya anlaştık. 30 bin lirasını peşin ödeyerek, geri kalanını inşaat bitiminde ödeyeceğimi taahhüt ettim. Binanın 2 yıl sonra teslim edileceği söylendi. Bu arada ben de yine ara ödeme yaparak toplamda 86 bin lira ödeme gerçekleştirdim. 5 yıl geçmesine rağmen halen daire teslim edilmedi ve tapu dairesinde benim sözleşme yaptığım dairemin farklı bir kişiye satıldığını öğrendim. Birçok arkadaşımız bu şekilde mağdur edildi. Bireysel olarak mahkemeye müracaat ettim. Dolandırıcılık unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı çıktı. Müteahhide de ulaşamıyoruz."

’SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ’

65 yaşındaki Fatma Turan ise 128 bin lira ödeme yaptığını ancak halen dairesini teslim alamadığını belirterek, "1 yılda eviniz teslim edilecek denildi ancak yıllardır binalara çivi bile çakılmıyor. En son müteahhit ortadan kayboldu. 53 kişi birlikte mahkemeye gittik. Takipsizlik kararı çıkması üzerine itirazda bulunduk ve halen süreç devam ediyor. 1 daireyi 3-4 farklı kişiye satmış. Sesimizi duyurmaya, haklarımızı almak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

’ÇÖZÜM BEKLİYORUZ’

2014 yılının Ekim ayında 30 bin lira peşin ödeme yaparak bir daire karşılığında sözleşme imzaladığını söyleyen 56 yaşındaki mağdur Aynur Boran ise "1 yıl sonra binanın teslim edileceği söylendi. Müteahhidin Trabzonu terk ettiğini duyduk. İnşaatta çalışmalar da durdu. Bunun üzerine avukatım aracılığıyla süreci mahkemeye taşıdık. Avukatım dairemin 4 sözleşme ile çakıştığını söyledi ve belgeleri Savcılığa verdik. 28 dairenin 68 kişiye satıldığını öğrendik. Şu anda Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Çaresizce çözüm bekliyoruz. Başkalarının da canı yanmasın. Devlet büyüklerimizden de destek bekliyoruz" dedi.

Hüseyin Karakolcu da "Binalar şu an atıl durumda. İçine giren çıkan belli değil. Her an çökebilir de. Kimse müdahale etmiyor. Tam 7 yıldır bekliyoruz ve gelinen noktada elimizde hiçbir şey yok" diye konuştu.