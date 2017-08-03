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    275 bin iPhone kılıfı geri çağrıldı

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 08:56Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 09:16

    ABD'de yaklaşık 275 bin akışkan dolgulu iPhone kılıfı geri çağrıldı. Kılıflar için yapılan açıklamada, iPhone 6, 6s ve 7 için üretilen parıltılı kumlu akışkan kılıfları kullananlardan ciltte tahriş ve kimyasal yanma olduğu yönünde 24 adet şikayet alındığı ifade edildi.


    ABD'de yaklaşık 275 bin akışkan dolgulu iPhone kılıfı geri çağrıldı.

    CNN'in haberine göre, teknolojik ürün aksesuarları satan "MixBin" adlı şirketten yapılan açıklamada, iPhone 6, 6s ve 7 için üretilen parıltılı kumlu akışkan kılıfları kullananlardan ciltte tahriş ve kimyasal yanma olduğu yönünde 24 şikayet alındığı ifade edildi.

    Açıklamada, kılıfın çatlaması veya kırılması durumunda, akan sıvının cilde temas edebileceği aktarıldı.

    ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada da 24 şikayetten 19'unun ABD'den yapıldığı belirtildi.

    Şikayetçilerden birinde kimyasal yanık kaynaklı kalıcı iz kaldığı bildirilen açıklamada, bir başka tüketicide de kimyasal yanık ve bacağında, yüzünde, boynunda, göğüs kafesinde ve ellerinde de kabarma olduğu aktarıldı.
    Şirketin bazı ünlü markalar için de özel olarak ürettiği plastik kılıfların Çin'de imal edildiği kaydedildi.

     

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    Etiketler: son dakika , iphone , kılıf , abd , apple , cnn , haber , teknoloji haberleri
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