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273 milyon dolarlık kayısı!

AA
09 Ağustos 2017 - 13:15Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 13:16

Türkiye Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, kuru kayısıdan 2016/2017 sezonunda 86 bin 255 ton karşılığında 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi.

Öz, yaptığı açıklamada, kuru kayısının ihraç fiyatının geçen yıla göre yüzde 25 gerilediğini belirtti. Geçen sezon kuru kayısıda miktar bazında 76 bin 414 ton, değer bazında 321 milyon 624 bin dolar ihracat yapıldığını hatırlatan Öz, dünya genelinde kayısı ihracatının yüzde 70'inin Türkiye tarafından yapıldığına dikkati çekti.

İhracatçıların kalite yerine fiyatta rekabet ettiklerini savunan Öz, "Kuru kayısı ihracatında 2015/16 sezonu ortalama ihraç fiyatları korunabilseydi Türkiye 100 milyon dolar daha fazla döviz elde edecekti. Bu durum birçok tarım ürünü ihracatında yaşanıyor. Döviz kurundaki artışı yabancı ithalatçıların cebine koymaya gerek yok. Bu ürün için üretici, tüccar, ihracatçı tam bir yıl emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

 Öz, yeni sezonda ise Malatya’da etkili olan dolu ve şiddetli sağanaklar nedeniyle kayısı kalitesinde ciddi düşüşler olduğunu kaydetti.
İhracat verilerine göre kuru kayısı ihracatında ABD en büyük pazar olurken onu Fransa, Almanya ve İngiltere izledi. 

Etiketler: kayısı , ihracat , Kuru meyve
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