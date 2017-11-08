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    26 kişi bir ihmal yüzünden mi öldü

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 00:25 | Son Güncelleme:

    ABD, Teksas’ta 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan kilise baskınını deşifre etmeye çalışıyor. Pazar ayini sırasında yaşanan saldırının aile içi bir kavgadan çıkma ihtimali ağırlık kazanırken, aile içi şiddet yüzünden ordudan çıkarılan saldırgan Devin Patrick Kelley’nin (26) resmi kayıtlara geçmediği anlaşıldı.

    Kelley aile içi şiddetten kayıtlara geçseydi belki de saldırıyı düzenlediği AR-15 tipi tüfeği satın alamayacaktı.

    KAYINVALİDEYE TEHDİT

    Pentagon, Hava Kuvvetleri’nin eşine ve üvey çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle ordudan atılan Kelley’nin niye kayıtlara geçmediğini araştırdığını bildirdi. Silahlı saldırıyı inceleyen polis ise Kelley’nin saldırı öncesinde kayınvalidesine yolladığı tehdit mesajlarını inceliyor. Düzenli olarak kiliseye giden kayınvalidenin olay sırasında orada olmadığı, ancak öldürülenler arasında annesinin bulunduğu belirtildi. Kurbanlar arasında doğmamış bir bebek, 18 aylık bir bebek ile aynı aileden sekiz kişinin de bulunduğu kaydedildi.

    TRUMP’TAN ÖVGÜ

    Yetkililer Kelley’nin kendini başından vurarak intihar etmiş olabileceğini söylüyor. Kilise cemaatine ateş açtıktan sonra saldırganın peşine düşen Stephen Willeford (55) ile Johnnie Langendorff (27) kahraman ilan edildiler. Buna göre; Willeford oradan geçmekte olan Langendorff’u durdurdu. Ve ikili kamyonetle Kelley’nin peşine düştü.

    1. Kore’yi ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump, Willeford’u ‘cesaretinden ötürü’ överek “Willeford silahlı olmasa 26 ölü yerine 100 ölü daha olurdu” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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