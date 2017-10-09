25'inci yıla çok özel yetenekler

25 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserde Tekfen Filarmoni’yi daimi şefi Aziz Shokhakimov yönetecek.



Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff, Stravinsky, Ferit Tüzün, Saint-Saëns ve Sarasate’den eserlerin seslendirileceği konserin solistleri ise yeni neslin yıldız isimleri, sıradışı performansıyla geniş kitleleri hayran bırakan 27 yaşındaki Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile 25 yaşında olmasına rağmen besteleriyle ünü dünyaya yayılan ve geleceğin Paganini’si olarak anılan keman virtüözü-besteci Roman Kim olacak.



‘Üç denizin sesi’ olarak da anılan Tekfen Filarmoni’nin 25. yıl özel konserinin biletleri Biletix’ten edinilebilir.