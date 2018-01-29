250 kadın gönüllü asker olmak için başvurdu

TSK'nın Afrin'deki PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı harekâtı’ 10. gününe girdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 250 kadın gönüllü asker olup Mehmetçiğe destek vermek için ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önüne geldi. Slogan atan kadınlar, daha sonra da dilekçelerini askerlik şubesine verdi.

'Her türlü emir başımız üzerindedir'

Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Halime Büyükgüzel, “Kahraman Türk ordusunun yanındayız. Zeytin Dalı operasyonunda yer alan Mehmetçikle omuz omuza her türlü zalime karşı mücadele etmek içim başvuruda bulunduk. Devletimizden gelecek her türlü emir başımız üzerindedir” diye konuştu.



Çukurova Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Vahip Karagöz de kadınlara teşekkür ederek, "Kahraman Türk milletimizin, kahraman Türk kadınları her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer almıştır. Askerlik yükümlülükleri bulunmamasına rağmen bizlerin yanında olması hem bizleri hem de Afrin'deki askerlerimize çok büyük moral vermiştir" açıklamasında bulundu.



Çok sayıda kadının Afrin'de Türk askeriyle omuz omuza teröristlere karşı koymak istediğini belirten Zuhal Oflaz ise, şu ifadeleri kullandı: “Afrin’de üstümüze düşen görevde askerlerle birlikte savaşmak istiyoruz. Bizi askere götürün, biz de şehit olmak istiyoruz. Askerin dediği gibi ‘Kızılelma’ diyoruz.”

3 çocuk annesi Gönül Zoplar “3 oğlum da Türkiye’ye kanımızla, canımızla feda olsun” dedi.

Eşi Soner Akış Hakkâri’de uzman çavuş olan Sabiha Akış ise “Allah'ım onu ve bütün askerlerimizi korusun. Gerekirse ben de giderim. Allah’a emanet ol. Seni burada çocuğumla bekliyorum” şeklinde konuştu. Grup daha sonra slogan atarak dağıldı.