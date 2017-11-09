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25 yılın zirvesinden yükseldi

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 09:29 | Son Güncelleme:

Japonya'da hisseler, 25 yılın en yüksek seviyelerinden ilerlemeye devam ediyor.

Japonya hisseleri, ABD hisse senetlerindeki yükselişi takip ederek kazançlarını genişletti. Tokyo'da göstergeler, güçlü gelen kurumsal kar açıklamalarına bağlı olarak 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Topix Endeksi, yükselişinin üçüncü gününe girdi. Endeks içerisinde en büyük kazançları elektronik ve kimya şirketleri ile bankalar elde etti.

Topix Endeksi, Çarşamba günü 1991'den bu yana olan en yüksek seviyesinden kapanırken, Nikkei 225, kapanış bazında 1992'den bu yana olan en yüksek seviyesine ulaştı.

Topix, Tokyo'da öğlen saatinde yüzde 1.4 yükseldi ve 1,843.31 puana ulaştı. Nikkei 225 ise elde ettiği yüzde 2'lik kazançla 23,368.16 seviyesine çıktı.

Etiketler: nikkei hissesi , japon hisseleri
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