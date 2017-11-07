25 yılın zirvesinde kapattı

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi, Salı günkü işlemlerde yüzde 1.7 artıda 22,937.60 puan seviyesinden kapattı.

Gösterge endeks, geride kalan 25 seansın 23'ünde yükseldi.

Nikkei 225 Endeksi bu yıl yüzde 20 artış kaydetti. Tokyo Electron, Fanuc, SoftBank ve Kyocera endekse en fazla katkıyı sağladı.

Topix Endeksi ise Salı günü yüzde 1.2 yükselerek 1,813.29 puandan kapattı. Endeks yıl başından bu yana yüzde 19 artıda bulunuyor.

Yen, dolar karşısında 113.99 seviyesinden işlem gördü. Ynein dolar karşısındaki yıllık kazancı ise yüzde 2.6 seviyesinde.