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25 yıl sonra otomobil kullanmak yasaklanacak

Hürriyet Haber
12.10.2017 - 11:45 | Son Güncelleme:

İngiliz teknoloji uzmanı Omar Rahim'in iddiasına göre, 25 yıl içinde insanların otomobil kullanması yasaklanacak.

Tesla, Apple ve Google gibi dev firmalar sürücüsüz otomobiller için bir süredir çalışmalar yürütüyor. NTV'nin haberine göre seyahat alışkanlıklarımızı kökünden değiştirecek bu teknoloji bir yasağı da beraberinde getirebilir. Örneğin 25 yıl içinde insanların otomobil kullanması yasaklanabilir. Bu iddia teknoloji uzmanı Omar Rahim'e ait.

İngiliz uzman duygusal bir canlı olan insanları otomobil kullanırken hata yapmaya mahhum olduğunun altını çizerek gelişen teknoloji ile insanların otomobil kullanmalarına yasak geleceği öngörüsünde bulundu.

İngiliz uzmana göre, bu kulvardaki teknolojinin gelişme hızına bakılırsa bu durum 25 yıl içinde gerçekleşecek. İnsanların hata yapmaya yatkın olduğunu belirten Rahim, Barcelona'daki bir konferansta yaptığı açıklamada bu işin tamamen makinelere devredileceğini belirtti.

Bu iddianın doığru çıkması durumunda on binlerce kişi işsiz kalacak. Zira taksi ve otobüs sürücüleri artık insanlardan değil robotlardan seçilecek.

Etiketler: Omar Rahim , yapay zeka , sürücüsüz otomobil
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