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    25 yıl ceza kararı bozuldu: Ortada sır yok

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    10.10.2017 - 00:52 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’ları davasında casusluk iddiasıyla yargılanıp 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak cezaya itiraz etmesinin ardından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararı bozdu.

    Eylemin casusluk kastıyla gerçekleştirilmediği, ayrıca suça konu olan bilgi ve belgelerin de sır olmadığı belirtildi. Mahkemenin karar metninde “Siyasi bir partinin yurtiçinde seçimleri kazanmasını engellemeye yönelik eylemin hangi gerekçelerle casusluk suçunun unsuru olduğunun gösterilmediği...” ifadesi kullanıldı.

    DAHA ÖNCE AÇIKLANMAMIŞ OLMASI
    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi karar metninde şu saptamalara yer verdi:

    - Casusluk suçunu TCK’nın 327 ve 329’uncu maddesinde düzenlenen suçlardan ayıran temel unsur, eylemin casusluk kastıyla gerçekleştirilmesi hususudur. Bu manevi unsurun oluşabilmesi için failin genel kastının yanında sözü edilen özel maksadın da bulunması gerekir.

    - Daha önceden yayınlanmış haberler sonucunda kamuoyu daha önceden bilgi sahibi olmuşsa, artık ortada herhangi bir sırdan bahsedilemeyeceği açıktır.

    - Sanığa atılı bu eylemin, ayırma kararı verilen silahlı terör örgütüne yardım suçuyla bir arada görülerek değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin sanık hakkında silahlı terör örgütüne yardım suçundan açılan kamu davasının tefrikine karar verilmek suretiyle siyasi casusluk kastının tespiti açısından gerekçede tartışmasız bırakılması...

    - Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce MİT TIR’ları davasında verilecek kararın sonucuna göre Enis Berberoğlu’nun hukuki durumunun takdir ve tayini ile denetimine olanak verecek şekilde gerekçeye yansıtılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması.
    aydınlık’ta çıktı

    - Siyasi bir partinin yurtiçinde seçimleri kazanmasını engellemeye yönelik eylemin hangi gerekçelerle casusluk suçunun unsuru olduğunun gösterilmediği, bu nedenle hangi eylemin suçun unsuru olarak kabul edilerek sanığın sorumluluğuna esas alındığı belirsiz bırakılarak gerekçelendirilmediği.

    - (21.01.2014 tarihinde aynı görüntülerin Aydınlık gazetesinde yayınlandığı hatırlatılarak) Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulu halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağı, bu kez gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ifşa öncesinde temin etme suçu yönünden değerlendirme yapılması gerekeceği, yerel mahkemece anılan hususlara yer verilmeden hüküm kurulması.” 

    TEZCAN: TAHLİYE KARARI DA VERİLMELİ
    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yeniden yargılanacak olan Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı verilmemesine tepki gösterdi. Tezcan, şunları söyledi: “İstinaf mahkemesinin bozma kararı sevindirici. Mahkeme, eksik inceleme nedeniyle esastan bozdu, devlet sırrı diye kabul edilen haberler başka basın yayın organlarında ifşa olduğu için. Başından beri hukuka aykırı olduğunu, tutukluluğunun da haksız olduğunu söylüyorduk. Davanın esası hakkında haklılığımızı ortaya koyan bir karardır. Ancak tahliye kararı vermemesi eksikliktir. Derhal tahliye kararı verilmesi gerekir. Bu ikinci bir kararla da yapılabilir.” / Rifat BAŞARAN/ANKARA

    Etiketler: Enis Berberoğlu , istinaf mahkemesi , gazetehaberleri
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