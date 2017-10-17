BURSA'da eşinden boşandıktan sonra kendisiyle evleneceği yönünde söz verdiğini öne sürdüğü Ertem Yöntem'i (47) tartıştıkları minibüste bıçaklayarak öldüren Zahide Ökçe (44) ömür boyu hapse çarptırıldı.
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