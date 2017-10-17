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    25 yıl

    Halil ÖZÇOBAN/DHA
    17.10.2017 - 22:00 | Son Güncelleme:

    BURSA'da eşinden boşandıktan sonra kendisiyle evleneceği yönünde söz verdiğini öne sürdüğü Ertem Yöntem'i (47) tartıştıkları minibüste bıçaklayarak öldüren Zahide Ökçe (44) ömür boyu hapse çarptırıldı.

    Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, cezayı 25 yıla indirdi. Ökçe karar sonrası “Ben bu cezayı hak etmedim” diyerek ağladı.

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri
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