25 mimarlık öğrencisinden 25 yıla dokunan gönüllü proje

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin gönüllü olarak katkıda bulunduğu proje kapsamında, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Başköy’ün, yaklaşık 25 ıldır atıl durumda olan okulu yenilendi. 1996 yılına kadar okul olarak kullanılan bina, yakınında yer alan iki bina ile birlikte onarılarak sosyal tesise dönüştürüldü. Yenileme çalışmaları, Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden oluşan 25 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi. 15 Temmuz’da başlayan ve öğrencilerin sıkı çalışmasıyla hızla ilerleyen çalışmalar, Başköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yanı sıra köylülerin de desteğiyle 29 Temmuz’da tamamlandı. Genç mimar adaylarının heyecanlı dokunuşuyla yenilenen toplam iki bina, Başköy ve yakınında bulunan köylerin önemli günlerde bir araya gelebileceği ve geleneklerini yaşatabileceği bir sosyal tesis olarak köy halkının kullanımına açılacak.

Proje Çiziminden Boyasına Kadar Tamamını Öğrenciler Yapıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden bu yıl mezun olan Mertcan Avcı’nın kurucusu olduğu “Yapan İnsan” adlı sosyal girişimin öncülüğünde gerçekleştirilen projenin; çizim, analiz ve planlama aşamasından binanın boyanması ve temizlenmesine kadar tüm çalışmalar öğrenciler tarafından yapıldı.

Projenin öncüsü BİLGİ Mimarlık Fakültesi mezunu Mertcan Avcı, büyük bir heyecanla hayata geçirdikleri projeye ilişkin şunları söyledi: “Katılan herkesin gönüllülük esasıyla, gecesini gündüzüne katarak ve büyük emek vererek çalıştığı bu proje, köy halkından ve Başköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden büyük destek gördü. Öğle yemeklerimizi köy halkı hazırlarken, ulaşım için gerekli araç desteğini de köyün derneği sağladı. Burada oluşan birlik duygusu bize hem mutluluk hem de motivasyon verirken, proje adımlarının hızla ilerlemesine de katkı sundu.”

Başköy Okulu’nun yenilenmesi ve dönüştürülmesi projesi, Yapan İnsan girişiminin bir parçası olan Atölye 101 kapsamında gerçekleştirildi. Yaratıcı özgüveni desteklerken bir yandan da sosyal sorumluluk bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen atölye, aynı zamanda öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek yaşama aktarmasına olanak sağladı