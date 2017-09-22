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25 milyon doları ‘diş’e yatırdı

Hürriyet Haber
22.09.2017 - 21:49 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 21:49

SON 3 yılda sağlık alanında yatırımlarını hızlandıran ve 150 milyon dolarlık yatırım yapan Okan Üniversitesi, Mecidiyeköy’ün ardından Tuzla’da diş hastanesi açtı.

Yatırım tutarı 25 milyon dolar olan diş hastanesi bünyesinde, 2 adet genel anestezi ameliyathanesi ve diş birimleri bulunuyor. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, “Sağlık alanına 150 milyon dolar yatırım yaptık. Sağlık alanında yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz. Diş hastanemiz hasta kabulüne başladı. Ancak resmi açılışı Cumhurbaşkanı veya Başbakan’ın müsaitlik durumuna göre katılımları ile yapılacak” diye konuştu. Okan, “Hedefimiz yurtdışından gelen hastaların toplam ciroda yüzde 20 pay alması. Bu konuda Sağlık Bakanı ile de bir görüşme yaptık. Yaptığımız görüşmede bakan, yurtdışından gelen hastalar için verilecek bir teşvik üzerinde çalışma yapıldığını, hazırlanan tasarının kısa süre içinde meclise sunulacağını söyledi. Şu anda Gürcistan, Balkanlar, Arap ve Afrika ülkelerinden yabancı hastaları ağırlamaya başladık” dedi.

Etiketler: Okan Üniversitesi , Bekir Okan , gazetehaberleri
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