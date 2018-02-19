'25 kuruş'u üniversitelilere belediye ödeyecek

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, son günlerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin şehir içi minibüslerine yapılan 25 kuruşluk zamdan sonra gösterdikleri tepkiler nedeniyle bir açıklama yaptı.

Yağcı, geçen ay Bilecik Belediyesi Meclis Toplantısı’nın minibüsçülerin talebi üzerine fiyatlarda bir düzenleme yaptıklarını söyledi. Bu düzenlemeyle ilgili olarak 1,5 TL olan öğrenci fiyatını 1 lira 75 kuruş olduğunu anlatan Başkan Yağcı, "Tabi bu zammı yapmamızın sebebi minibüsçü kardeşlerimiz talebi üzerine oldu. Minibüsçü esnafımız da bizim esnafımız. Öğrenci kardeşlerimiz var onlar da bizlerin misafiri, emaneti ve onlarla da bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ama yapmış olduğumuz bu zam öğrenci kardeşlerimiz açısından bir mağduriyete neden oldu iddiası var. Bu noktada gerekli araştırmaları yaparak zam yapmadan önce bunu arkadaşlarla görüştük. Diğer şehirlerdeki minibüs fiyatlarını araştırdık, tespit ettik. Onlar göz önüne alarak bu zammı gerçekleştirdik. Bu zam bize talep edildi, bizlerde bunun üzerine böyle bir şey yaptık. Rastgele bir zam oldu anlayışında değiliz" diye konuştu.

"3 AY BOYUNCA 1000 ÖĞRENCİYE ARADAKİ FARK TAHSİL EDİLECEK"

Başkan Yağcı, öğrencilerin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Gürkan Danık aracılığıyla kendisine ulaştıkları anlatarak, "Onların bu durumdaki rahatsızlıkları ve mağduriyetleriyle ilgili yoğun talep geldi ve bizler değerlendirdik. Biz minibüsçü arkadaşlarımızla yönetimiyle görüştük. Belediye olarak bu işe bu noktada bir çözüm bulma adına istekte bulunduk. Tabi belediye bir kamu kurumu ve suç ve sükununu sağlama, huzurunu sağlama konumunda ve durumundayız. Bu öğrencilerimizle ilgili sıkıntı çeken kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını karşılama noktasında bundan sonra yapılacak uygulamada önümüzdeki pazartesi günü başlamak üzere bu fiyat artışıyla öğrenci kardeşlerimizin uğradığı zararı karşılamak için belediyemiz müracaatlar halinde bu zararı karşılayacak, nakit olarak kendilerine tahsis edilecek. Bu noktada 3 ay boyunca bu fark bin öğrenci sınırıyla farklılıklarından doğan bu aradaki farkla ilgili olarak gerekli destekler verilecek. Öğrencilerimizi seviyoruz. Onlarla bu şehrin çok renkli olduğuna, çok güzel olduğuna inanıyoruz. Her platformda onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

"KİMLİĞİYLE BAŞVURANA DESTEKLER VERİLECEK"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 26 Şubat pazartesi günü itibariyle belediyeye kimliğiyle müracaat eden öğrencilerin mağduriyetlerini karşılayacaklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"İhtiyaç duyan öğrencilerimize bu noktada öğrenci kimliğini göstererek aradaki farkı belediye olarak sosyal destek anlamında ödemek istiyoruz. Bununla ilgili olarak şimdi biz öyle bir şey bu zam minibüsçü esnafımıza haksız kazanç zammı değil. Minibüsçü esnafımızın bu anlamda gerçekten fiyat artışlarına göre, diğer şeylerine göre hak ettiğine inandığımız bir zam. Ama bir taraftan bunu yapınca öğrenci kardeşlerimizin bir mağduriyet iddiaları olunca bunlarla ilgili olarak bizde belediye olarak sosyal belediyeciliğin gereği bu aradaki farkı nasıl giderebiliriz noktasında istişarelerde bulunduk. Bu aradaki farkı böyle giderelim, devamında da yaz dönemi geliyor. Yaz dönemiyle birlikte zaten bu olay devam edecek. Ama bizim esas hedefimiz; minibüsçü kardeşlerimize de diyoruz bunun yanında bu kart sistemine geçiş yaparsak bundan hepimizin faydalanacağı güzel sonuçlar çıkacak. Hem belediye anlamında, hem minibüsçüler anlamında, hem de öğrenci kardeşlerimiz açısından güzel sonuçlar olacak. İnşallah ileriye doğru böyle işbirliği içerisine girerek, kart sistemine de geçersek o noktada hepsi içinde güzel olur."

ÖĞRENCİLERE MANGAL PARTİSİ

Öğrencilere sucuk partisi sözü olduğunu hatırlatan Başkan Yağcı, "Üniversite öğrencilerimize yapmış olduğumuz konserimizde bir sözümüz vardı. Kar yağdığında beraber onlarla sucuk partisi yapacaktık ama kar yağmadı. Böyle giderse karın da yağacağı yok. Önümüzdeki hafta onlarla uygun bir günde bir değerlendirme yaparak o sözümüzü de yerine getireceğiz" diye konuştu.