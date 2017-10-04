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    25 köpeği yiyen 'esrarengiz hayvan' böyle görüntülendi

    BİLECİK (İHA)
    04.10.2017 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz aylarda onlarca köpeği yediği iddia edilen vahşi hayvan foto kapana yakalandı. Yaklaşık 25 köpeği yediği ileri sürülen hayvanın bir kurt olduğu görüldü.

    Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaklaşık 25 köpeğin bilinmeyen bir hayvan tarafından kaçırılarak yenmesi tedirginliğe neden olmuş, mahallede vatandaşlar belirlenemeyen hayvanın kendilerine saldırmasından korktukları için evlerinden akşam saatlerinde çıkmamaya başlamıştı.

    Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ise tüfeği ile geceleri köpeklerini yiyen hayvanı yakalamak için nöbet tutmaya başlamıştı. Ardından mahalleye yetkililer tarafından foto kapan konulmuştu. Yaklaşık 1 ay sonra vahşi hayvan foto kapana yakalandı. Yaklaşık olarak 25 köpeği yediği ileri sürülen hayvanın bir kurt olduğu görüldü. Yetkililerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Bilecikte dehşet Bu yaratık 25 köpeğimizi yedi, kurt değilBilecik'te dehşet! 'Bu yaratık 25 köpeğimizi yedi, kurt değil'

    Etiketler: Bilecik , Köpek , Hayvan
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