25 günlük tarihi yürüyüşün karavan arkası

ANKARA’dan İstanbul’a uzanan 25 günlük yürüyüşü kesintisiz takip eden ve özel karelere imzasını atan Selahattin Sönmez’in Doğan Kitap’tan çıkan ‘Adaleti Yolda Arayanlar’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı. 15 Haziran-9 Temmuz arasındaki yürüyüşte farklı günlerde eyleme katılan sanatçı, oyuncu, gazeteci gibi 18 ünlü isimden özel notlar ile Adalet Yürüyüşü’nün görünmeyen yanlarını yansıtan 200 fotoğraf okuyucuyla buluştu. Kılıçdaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapta, yürüyüşe katılan birçok ünlünün izlenimleri de var.

O FOTOĞRAFI NASIL ÇEKTİM

Kitapta Kılıçdaroğlu’nun, karavanda kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ile birlikte öğle yemeğini yediği ana ilişkin ‘atletli’ fotoğrafı da yer aldı. Selahattin Sönmez bu özel anı nasıl görüntülediğini şöyle anlattı:

“Ankara’da başlayan yürüyüşü aralıksız izledim. Yürüyüşün ilk günleri sakindi ama Düzce’ye yaklaştıkça CHP’lilere yönelik protestolar da olmaya başladı. CHP Genel Başkanı partilileri sakinleştirmek için sürekli uyarılarda bulunurken, polisler de çevresinde güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu için yürüyüş boyunca iki karavan hazırlanmıştı. Birinde geceleri konaklıyor, diğerinde de günlük kabul ve toplantıları yapıyordu. Yürüyüş sırasında hep Kılıçdaroğlu’nun yakınlarında bulunmaya özen gösterdim. Sabah kalkıp yürüyüşe başlamasından akşam istirahata geçinceye kadar...

Türkiye siyaset tarih açısından önemli olan bu süreci kitap yapmayı kararlaştırdım. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşte özel anlarını görüntülemek için çok çaba sarf ettim. CHP Lideri’ne bu isteğimi ekibinden bir isim aracılığıyla ilettim. Kendisi de, sadece kitapta kullanmam koşuluyla yardım edebileceği yanıtını verdi. Bu fırsatı İstanbul sınırında yakaladım. Özel fotoğraf çekimi için, 7 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında karavana davet edildim. İçeri girdiğimde Kemal Kılıçdaroğlu kızı Zeynep’le öğle yemeği yiyordu. Üzerinde atleti vardı. Masada yemek olarak bulgur ve pirinç pilavı, taze fasulye, patlıcan, yoğurt ve salata gözüme çarptı. Hemen birkaç kare fotoğraf çektim. Kılıçdaroğlu yemek masasından kalktı. Önce beyaz gömleğini, sonra da oturup spor ayakkabılarını giydi. Fotoğrafları çekerken aramızda herhangi bir diyalog yaşanmadı. Karavanda üç dakika kadar kaldıktan sonra yürüyüşün öğleden sonraki bölümü için Kılıçdaroğlu’yla birlikte tekrar yola çıktık.”

ÖNSÖZ MESAJI

KİTABIN önsözünü yazan Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmesi şöyle: “Bu uzun yürüyüşün her bir kilometresi bana umut verdi. Şundan eminim ki, Türkiye’de halkımız demokrasiyi yeniden kuracak ve ülkeme adalet geri gelecektir. 9 Temmuz’da Maltepe’de son bulan yürüyüşümüz, aslında yeni bir başlangıçtır. 9 Temmuz, ülkemizin sınırlarının da ötesinde yankılanacak yeni bir toplumsal hareketin başlangıcıdır. Güvenpark’tan Maltepe’ye, 25 gün süren yürüyüşümüzü kayda geçiren fotoğraflardan oluşan bu albüm toplumun üzerine örtülen korku örtüsünün yırtılışının görsel anlatılarından biri olacaktır. Bu tür çalışmalar sadece bugün için değil, gelecek kuşakların da adaletin Türkiye’de nasıl kazanıldığını öğrenmeleri ve bu kazanımın değerini bilmeleri için önemlidir.”