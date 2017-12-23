249 milyonluk satış 9 saatte gerçekleşti

1000’den fazla kişinin yarıştığı açık artırmada satışa çıkan alanların yüzde 94’ü 9 saatte sahiplerini buldu. TURYAP tarafından düzenlenen ve ticari gayrimenkul danışmanlığını JLL’in üstlendiği açık artırmada; Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter ve Kemerburgaz’da yer alan Nef ticari üniteleri satışa sunuldu. Açık arttırmayı değerlendiren Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik “Satışa çıkan mağazaların yarısı 2 milyon TL’nin üzerinde satıldı. Peşin fiyatları 10 milyon TL’yi aşan mağaza satışları gerçekleşti” dedi.

EKONOMİYE GÜVEN

Çelik, internet ortamından katılan yatırımcıların da alım yaptığı ve ara birleştirme (interconnect) ve toplu alımların yaşandığı açık artırma sürecinin gayrimenkul tarihinde katılımcı sayısı ve profili ile gayrimenkul sektöründe yapılan ilk özel açık artırma olarak başarıyla gerçekleştiğini belirtti. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, açık artırma sonrasında yapığı açıklamada, “İlk defa açık artırmayla satışa çıkardığımız ticari ünitelerimize olan yoğun ilgi projelerimize ve Nef markasına duyulan güvenin bir göstergesi. Geçen haftalarda da Nef Çekmeköy ile konut satışında bir rekora imza atmıştık. Ekonomimize ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de sektörümüzde yeniliklerin kaynağı olmaya ve her açıdan Nef müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz” dedi.