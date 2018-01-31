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    Haberler >Kitap Sanat>248 felsefeci ve yazar seçti... İlk sırada ‘Devlet’ var

    248 felsefeci ve yazar seçti... İlk sırada ‘Devlet’ var

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:

    Notos dergisinin düzenlediği ‘En İyi 100 Felsefe Metni’ soruşturmasının sonuçları açıklandı. İlk sırada Platon’un ‘Devlet’i var.

    EDEBİYAT dergisi Notos, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının on ikincisinin sonuçlarını şubat-mart, 68’inci sayısında açıkladı. Bu yılki soruşturmanın konusu ‘En Önemli 100 Felsefe Metni’ olarak belirlenmişti. Soruşturmaya katılan 248 kişi, en önemli gördükleri 10 felsefe metnini sıraladı. Önerilen kitaplar, en çok önerilenlerden başlanarak sıralandı. ‘En Önemli 100 Felsefe Metni’ soruşturmasında 248 seçicinin ilk üç sıralamasında ‘Devlet’, ‘Saf Aklın Eleştirisi’ ve ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’ çıktı. ‘Devlet’ soruşturmaya katılanların yüzde 32’si, ‘Saf Aklın Eleştirisi’ ve ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’ ise yüzde 25’i tarafından belirtildi. 100 kitaplık listenin ilk onunda günümüze en yakın kitap, Jean-Paul Sartre’ın ‘Varlık ve Hiçlik’i ile Ludwig Wittgenstein’ın ‘Tractatus Logico-Philosophicus’u oldu.

    Notos dergisinin Yayın Yönetmeni yazar Semih Gümüş bu yıl soruşturma konusu olarak felsefeyi seçmelerinin nedenini şöyle açıklıyor:
    “Hayatın her alanına soyutlamalarla bakabilmek için nitelikli bir hayat deneyimi, birikim, insanın kendine özgü bir bakış açısı edinmesi elbette gerekir ama bunun yanında ve belki bunlardan daha önemlisi, bizim yapmaya çalıştığımızı çok üst düzeyde yapmış pek çok düşünce insanının, felsefecinin yazdıklarını okumak. Bu okumalar olmadan nitelikli bir düşünme biçimi edinmek olanaksız.

    KILAVUZ OLACAK

    Okullardan felsefe derslerinin kaldırıldığı bir ülkede, edebiyat öğretiminde doğru dürüst metin okuma ve bütün bunlarla birlikte anlama ve yorumlama etkinliği yerine yalnızca ezbere ve dogmalara dayalı bir eğitim sistemi dayatılmış durumda. Bunun içinden bir gelecek çıkarmak olanaksız. Felsefenin olmadığı bir hayat yok. Varsa eğer, orada özgür bireylerin yaşama şansı yok demektir.
    Notos’un bu yılki büyük soruşturmasını, bunları düşünerek, felsefeyle ilgili yapmaya karar verdik. Hiç kuşku yok ki sonuç önemli, yararlı, anlamlı olacaktı. En azından elimizde en önemli felsefe kitaplarının sıralandığı bir kılavuz olacaktı.”

    İŞTE İLK 10 KİTAP

    Devlet/Platon

    Saf Aklın Eleştirisi/Immanuel Kant

    Böyle Buyurdu Zerdüşt/Friedrich Nietzsche

    Varlık ve Zaman/Martin Heidegger

    Ethica/Baruch Spinoza

    Tinin Fenomenolojisi/Georg Wihelm Friedrich Hegel

    Kapital/Karl Marx

    Tractatus Logico-Philosophicus/Ludwig Wittgenstein

    Metafizik/Aristoteles

    Varlık ve Hiçlik/Jean-Paul Sartre

    Sokrates’in Savunması/Platon

    Etiketler: gazetehaberleri , kitap , sanat
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