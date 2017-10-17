Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>243 yeni mezunu kadrosuna kattı

243 yeni mezunu kadrosuna kattı

Hürriyet Haber
17.10.2017 - 10:16 | Son Güncelleme:

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye’nin kadrosuna bu sene 243 yeni mezun genç katıldı. Yaklaşık 4.000 başvuru arasından seçilen mezunların yaş ortalaması 24 ve kadın oranı %48.

PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, “PwC’de, Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 6 ay süren işe alım sürecinin sonuna geldik. 3 Ekim’den itibaren PwC Türkiye’de işbaşı yapan bu genç yetenekler aynı zamanda 158 ülkede faaliyet gösteren ve sınırları olmayan 230 bin kişilik PwC dünyasının kapısından içeri adımlarını attılar” dedi.

Şirket her yıl Nisan ayında başlayan yeni mezun işe alım sürecinde üniversite öğrencileriyle doğrudan iletişime geçiyor. Şirketin Türkiye kariyer web sayfalarından yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen mülakatlarda yöneticilerle görüşen gençler, karşılıklı beklentilerini ve kariyer hedeflerini paylaşma şansını yakalıyor. 

Etiketler: internet
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri