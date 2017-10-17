243 yeni mezunu kadrosuna kattı

PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, “PwC’de, Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 6 ay süren işe alım sürecinin sonuna geldik. 3 Ekim’den itibaren PwC Türkiye’de işbaşı yapan bu genç yetenekler aynı zamanda 158 ülkede faaliyet gösteren ve sınırları olmayan 230 bin kişilik PwC dünyasının kapısından içeri adımlarını attılar” dedi.

Şirket her yıl Nisan ayında başlayan yeni mezun işe alım sürecinde üniversite öğrencileriyle doğrudan iletişime geçiyor. Şirketin Türkiye kariyer web sayfalarından yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen mülakatlarda yöneticilerle görüşen gençler, karşılıklı beklentilerini ve kariyer hedeflerini paylaşma şansını yakalıyor.