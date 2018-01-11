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    24 yıl sonra yeniden: Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürüldü

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    11.01.2018 - 19:31 | Son Güncelleme:

    1 Kasım 2015 seçiminden sonra yemin ederken “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” dediği için andı kabul edilmeyen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürüldü.

    17 Kasım 2015’ten itibaren Genel Kurul’un 212 birleşimine katılmayan Zana’nın, “devamsızlık” gerekçesiyle TBMM üyeliğinden çıkarılmasını içeren Meclis Anayasa-Adalet Karma Komisyonu raporu Genel Kurul’da oylandı. Anayasa’ya göre en az 276 milletvekilinin onayı gereken karar, 302 oyla kabul edildi. Genel Kurul’da 22 ret oyu kullanıldı. AK Parti ve MHP grupları “milletvekilliğinin düşürülmesi” yönünde oy kullanırken CHP grubu oylamaya katılmamayı tercih etti.

    İKİNCİ KEZ OLDU

    Leyla Zana, 1994’te üyesi olduğu Demokrasi Partisi’nin (DEP) kapatılmasından 24 yıl sonra ikinci kez Meclis’ten çıkarılmış oldu. Parlamentoda HDP’nin 54 olan sandalye sayısı 53’e düştü. HDP grubundan 10 milletvekili de tutuklu bulunuyor.

    7 uluslararası ödül ile Paris, Cenevre, Roma’nın fahri vatandaşlıklarını alan Zana, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Diyarbakır’da doğduğu köyde günlerini geçiriyor. TBMM’deki sekreteryası ve bürosu daha önce kapatılan Zana’nın 2015’ten beri emanete alınan maaşı da yeniden bütçeye aktarılacak.

     

    Etiketler: leylka zana , milletvekilli
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