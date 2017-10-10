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    24 yaşında kalp kurbanı

    Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/DHA
    10.10.2017 - 02:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda uçaklara hizmet veren özel bir güvenlik şirketinde çalışan 24 yaşındaki Büşra Yörük, genç yaşta kalbine yenik düştü.

    Genç kız, geçtiğimiz pazar günü mesai sonrası evine giderken bindiği serviste rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yörük, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede can verdi. Havalimanında çalışan iş arkadaşları Büşra Yörük’ün ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Atatürk Havalimanı , Büşra Yörük
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