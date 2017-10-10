24 yaşında kalp kurbanı

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Genç kız, geçtiğimiz pazar günü mesai sonrası evine giderken bindiği serviste rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yörük, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede can verdi. Havalimanında çalışan iş arkadaşları Büşra Yörük’ün ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu.