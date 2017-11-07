24 saatte 2 prens cenazesi geldi!

Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın talimatıyla 11 prensin gözaltına alınması sonrası, Prens Mansur'un helikopter kazası geçirdiği haberi geldi. Prens Muhammed, Mansur'un babası Prens Mukrin'i ziyaret etti ve başsağlığı diledi.

Prensin ölüm haberinden saatler sonrası Eski Kral Fahd’ın oğlu Prens Abdülaziz bin Fahd’ın, kendisini tutuklamaya gelen güvenlik güçleri ile korumaları arasında çıkan çatışma sırasında öldürüldüğü ileri sürüldü. Fahd, 2005 yılında 82 yaşındayken yaşamını yitiren Kral Fahd'ın en sevdiği oğlu olarak biliniyor.

44 yaşındaki Fahd, Temmuz ayında Twitter'da yayınladığı mesajda İsrail'e karşı "El Aksa için savaşın" çağrısında bulunmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikalarını da sert bir şekilde eleştiren Fahd, paylaşımlarını silmesine yönelik taleplere, "Yorumlarımı silmektense boynumu vurdurmayı tercih ederim" şeklinde yanıt vermişti.

GECE HAYATINA DÜŞKÜNLÜĞÜ İLE TANINIYORDU

Gece hayatına düşkünlüğü ve organize ettiği eğlencelerle gündeme gelen, merhum Kral Fahd’ın en sevdiği çocuğu olan Prens Abdulaziz’in tam bir Ibiza hayranı olduğu biliniyordu.

Prens Fahd, Paris ve New York gibi metropollere yaptığı gezilerle ve abartılı yaşam tarzıyla tanınıyordu.

Prens Fahd'ın emlak yatırımları yaptığı ve ABD'de 5.8 milyar dolarlık mülkü olduğu biliniyor.