24 saatlik süren unutulmaz yolculuk! Yok satıyor

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor.

Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor.

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam ediyor.

ŞARKILAR VE TÜRKÜLERLE EĞLENCELİ YOLCULUK

Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor.

Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu trende yolculuk, şarkılar ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.

Yolcular, Erzurum'a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar'daki 10 dakikalık duruş süresi içerisinde satın alıyor.

Trende görevli kondüktör ve makinistler da artan ilgiyle yoğun mesai yapmaya başladı. Yolcuların rahat etmesi için fedakarca görev yapan kondüktör ve makinistler, uzun yolculuk boyunca zaman zaman demledikleri çayı yudumlayarak yorgunluk atıyor.

"ÇOK KEYİF ALDIK"

İzmir'de sanat tarihi okuyan 23 yaşındaki Elifnaz Bilgin, arkadaşlarıyla farklı bir yolculuk deneyimi yaşamak istediklerini, bunun için araştırma yaparken Doğu Ekspresi'ni gördüklerini söyledi. Bilet bulmakta zorlandıklarını dile getiren Bilgin, manzara eşliğindeki bu seyahatten çok keyif aldıklarını belirtti.

Kars'ta hayvancılık yapan Teğmen Aydın, eşi ve dört çocuğuyla Ankara'daki akrabalarını ziyaret için yola çıktıklarını kaydetti. İlk defa ailecek tren yolcuğu yaptığını ifade eden Aydın, "Aslında otobüsle gidecektik. Tren yolculuğunu merak ettik. Bu kadar konforlu olacağını tahmin etmedik." dedi.

15 GÜNDE 14 BİN YOLCU TAŞIDI

Geçen yıl 319 bin 202 yolcunun seyahat ettiği Doğu Ekspresi ile ocak ayının ilk yarısında 14 bin 165 kişi yolculuk yaptı.

Doğu Ekspresi, biri yemekli olmak üzere 7 vagondan oluşuyor. Pulman vagonda 60, kuşetli vagonda 40 yolcu seyahat edebiliyor.

10 kompartımanın bulunduğu kuşetli vagonların her kompartımanında 4 kişi yolculuk yapabiliyor. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafından veriliyor. Kompartımandaki koltuklar yatak olarak da kullanılabiliyor.

Yataklı vagonda ise 10 kompartıman bulunurken bir kompartımanda 2 kişi seyahat edebiliyor.

Bir kompartımanda tek veya iki kişilik seyahatler için farklı ücretler uygulanıyor. Tek seyahat eden yolculardan 117, aynı kompartımanda iki kişi seyahat edilmesi halinde ise 97'şer lira ücret alınıyor.