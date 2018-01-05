24 saat dizi devrine doğru

Hikâye bilindik ama çıtayı yükseltebilir

Hıçkırık, Kanal D, 15.00

Günlük dizi çıtasını bir tık yükseltme potansiyeli taşıyan dizi, Selçuk Özer ve Nurseli İdiz gibi iki şöhretli ismin yanında bir de yıldız doğurdu. Sezgi Sena Akay, upuzun boyu, hafif atarlı tavırlarını uysallaştıran masum yüzü ve performansıyla bir anda parladı. Kerime Nadir’in romanından uyarlanan hikâye çok bilindik: Azmi Bey’in yetimhaneden alıp sahip çıktığı kimsesiz Kenan, büyüyünce evin kızı Nalan’a âşık oluyor. Kenan ve Nalan’ın imkânsız aşkı da hafta içi her gün içli içli ekrana geliyor.

Hipnoz usulü kapılıveriyorsunuz

Beni Affet, Star TV, 15.00

Rekor kırmaya en yakın dizimiz. 1300’üncü bölüme çok az kaldı. Bu kadar uzayan her hikâyede olduğu gibi, burada da şirazeden çıkan meseleler var. Senaryo zaman zaman hafıza kaybına uğruyor. Ama artık o derece alışkanlık yarattı ki, Bahar kiminle formalite icabı evlendi, kiminle aşk evliliği yaptı, birtakım adamlar neden gizemli bir şekilde ortadan kayboldu, kim hapse girdi, çıktı hatırlamasanız da hipnoz usulü kapılıveriyorsunuz.

Çok bir şey kaçırmış sayılmazsınız

Adını Sen Koy, Star, 17.15

Hayatına TRT’de başlayıp Star’da devam eden dizi, 250 bölümü geçti. Ömer ve Zehra’nın aşkını bu zamana kadar yakalayamadıysanız hiç üzülmeyin. Günlük dizilerin en iyi tarafı, 500’üncü bölümde bile dün doğmuş gibi taptaze olaya adapte olabilmek... En son Zehra hapse girdi, Ömer perişan, babaanne ‘ailemiz rezil oldu’ derdinde. Çok bir şey kaçırmış sayılmazsınız.

Düşük bütçe dostu Ankara’da çekiliyor

Beni Bırakma, atv, 15.00

atv’nin günlük dizi rüzgârının fırtınaya dönüşeceğini anladığı anda, Bitcoin’e son dakika giren simsar gibi siparişini verdiği dizi pazartesi başlıyor. Günlük dizilere mahsus dublaj, sıfır derinlikli çekimler, ‘Gerçek Kesit’ oyunculuğu yerli yerinde... Ve yine bir klasik tabii ki kendinden önceki onlarca pembe dizi gibi, bu dizi de düşük bütçe dostu Ankara’da çekiliyor. Konusu şöyle: Ankara’nın zenginlerinden Sayar ailesinin biricik oğlu Tarık, baba sözü dinlerken Sıla diye yoksul bir kıza sırılsıklam âşık olunca asi kesiliyor. Sonra aşk, sadakat, ihanet, olaylar, olaylar...