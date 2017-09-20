24 madalya 4 kupayla döndüler

İspanya’da yapılan şampiyonada 35 kişilik Türk takımının idareciliğini, 1958’den bu yana judo ve karate yapan Remax Gayrimenkul’ün sahibi 81 yaşındaki Benjamin Goldştayn yaptı. Türk karatesinin kurucusu unvanını taşıyan Hakkı Koşar 9’ncu Dan sahibi. Katalonya’daki Dünya Şampiyonası’nda Hakkı Koşar’ın takımı 10 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalyanın yanı sıra, 4 de takım kupası kazandı.



Hakkı Koşar bayrağımızı dalgalandırmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Takımdaki sporcuların her biri çok çalıştı. Türk sporunun ve sporcusunun gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Öğrencilerimle bir kez daha gurur duydum” dedi.





Benjamin Goldştayn - Hakkı Koşar



