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    24 madalya 4 kupayla döndüler

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    20.09.2017 - 22:58 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 22:58

    TÜRKİYE’yi 60’lı yıllarda karateyle tanıştıran 74 yaşındaki Hakkı Koşar, takımıyla birlikte davet edildiği Geleneksel Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’ndan 24 madalya ve 4 takım kupasıyla döndü.

    İspanya’da yapılan şampiyonada 35 kişilik Türk takımının idareciliğini, 1958’den bu yana judo ve karate yapan Remax Gayrimenkul’ün sahibi 81 yaşındaki Benjamin Goldştayn yaptı. Türk karatesinin kurucusu unvanını taşıyan Hakkı Koşar 9’ncu Dan sahibi. Katalonya’daki Dünya Şampiyonası’nda Hakkı Koşar’ın takımı 10 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalyanın yanı sıra, 4 de takım kupası kazandı.

    Hakkı Koşar bayrağımızı dalgalandırmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Takımdaki sporcuların her biri çok çalıştı. Türk sporunun ve sporcusunun gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Öğrencilerimle bir kez daha gurur duydum” dedi.

    24 madalya 4 kupayla döndüler
    Benjamin Goldştayn -  Hakkı Koşar

    Etiketler: Karate , ispanya , gazetehaberleri
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