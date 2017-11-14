24 Kasım öğretmenler günü hediye önerileri

Öğretmenler günü hediyeleri ile 24 Kasım tarihinde öğrenciler tarafından eğitimcilere takdim edilecek. Eğitimlerinde büyük rol oynayan eğitimcilere bir teşekkür niteliğinde olacak olan öğretmenler günü hediyeleri, 24 Kasım tarihinde takdim edilecek. İşte, bu günde takdim edebileceğiniz en güzel öğretmenler günü hediyeleri ve detaylı bilgiler

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ

Öğretmenler günü hediyeleri, bu yıl da kutsal görevi üstlenen öğretmenler tarafından 24 Kasım tarihinde kabul edilecek. Öğrencilerin en güzel hediyeler için araştırma yaptığı öğretmenler gününde, bu seçenekler sizin de ilginizi çekebilir...

HARİCİ ŞARJ CİHAZI (POWERBANK)

Bütün gün okulda görev yapan ve zaman zaman eğitim odaklı kullandıkları telefonlarının şarj problemi için powerbank yani harici şarj cihazları hediye olarak tercih edilebilecek. Öğretmeninize harici şarj cihazı hediyesini dilerseniz ismine özel tasarımlarla da süsleyebilirsiniz.

Bu ürünün fiyatları piyasada değişkenlik göstermekle birlikte, ortalama 60 liraya temin edilebilir.

DERİ KARTVİZİTLİK

Öğretmeniniz gündelik hayatta iletişim kurduğu bireylerden aldığı kartvizitleri saklamak için özel bir alana ihtiyaç duyabilir. İşte, tam bu noktada öğretmeninizin bu ihtiyacını karşılamak için kartvizitlik hediye edebilirsiniz. Üstelik bu kartvizitliğin üzerine isim yazdırarak öğretmenininize kendisini daha da özel hissettirebilirsiniz.

Bu ürünün fiyatları piyasada 30 lira civarında olmaktadır.

EN İYİ ÖĞRETMEN SERTİFİKASI

Hemen hemen her yeterlilik eğitiminin ardından verilen sertifikalar, çoğu kişinin evinde ya da iş yerinde baş köşede çerçeveli bir şekilde durmaktadır. Her ne kadar öğretmeninizin bu ihtiyacı olmadığını bilseniz de güzel bir jest olarak en iyi öğretmen sertifikasını hediye olarak değerlendirebilirsiniz.

Bu hediyenin size maliyeti 30-35 liraya tekabül edebilir.

TELEFON KILIFI

Şüphesiz akıllı telefonlar hayatımıza girdi gireli vazgeçilmezlerimizin arasında ilk sırayı elde etmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin kullandığı telefon modeline göre özel tasarımlı bir kılıf yaptırabilir ve 24 Kasım'da hediye olarak sunabiliriz.

Bu hediyenin maliyeti size 30 ile 40 TL arasında olacaktır.

KUPA BARDAK

Biraz klasik olarak nitelendirebilirsiniz ama çok güzel tasarımları kullandığınız takdirde kupa bardak belki de en doğru seçim olabilir. Öğretmeniniz bu bardaklarla teneffüs sırasında çayını ya da kahvesini yudumlarken siz de hoşnut olabilirsiniz..

Bunun size maliyeti 30 ila 40 TL arasında değişecektir.