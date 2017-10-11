24. Dünya Seyahat Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 24. Kez düzenlenen Dünya Seyahat Ödülleri’nde (World Travel Awards) Bentley by Molton Hotels Türkiye’nin En İyi Tasarım Oteli seçildi. Otel, deniz manzarası sunan konumunun yanında mimarisi, ışık, alan ve konfor gibi elementlerin kullanımındaki başarısı sayesinde ödüle layık bulundu.

Molton Hotels Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, ödüle ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Molton otelleri arasında özel bir yeri olan Bentley by Molton Hotels’in Dünya Seyahat Ödülleri ile tescillenmiş olması bize gurur verdi. Türkiye’nin, özellikle de İstanbul’umuzun markalaşması adına bu tür ödülleri çok değerli buluyorum.



Tasarım oteller, insanların bir şehri ziyaret etme kararında çok etkili olabiliyor. Biz turizmcilere düşen, şehrin kimliğini yansıtacak ve temsil edecek nitelikli projeler üretmek. Molton markası altında sunduğumuz hizmet, bu anlayışın bir parçası. Bentley by Molton Holtels, bir İstanbul markası olarak ülkemize layık olduğu değeri katmaya devam edecek.”

Dünya Seyahat Ödülleri Hakkında

Dünya Seyahat Ödülleri, 1993 yılında turizm endüstrisinin tüm sektörlerinde mükemmeliyetin hakkını teslim etmek üzere verilmeye başlandı. Ödüller, bugün tüm dünyada kalitenin en net göstergesi olarak kabul ediliyor ve kazananlar, rakipleri açısından birer kıyaslama noktası olarak görülüyor.