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    24 ayda geri dönen ‘yemek’

    Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
    22.12.2017 - 23:46 | Son Güncelleme:

    DIŞARIDA yeme-içme sektörü zincir markalarla 2018’de de büyümesini sürdürecek.

    Gelecek yıl Edirne’den Gaziantep’e kadar birçok noktada restoran açmayı planladıklarını söyleyen Lunch Box Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Şahintürk, “Çalışma hayatının yoğunlaşması, kent hayatının zamanı çabuk tüketmesi, halkın gelirinin artması gibi nedenlerden dolayı aileler artık eskisi kadar evde yemek yapmaya ve yemeye zaman ayıramıyor. Biz de büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün restoranlarımıza yapılan bir yatırım 24 ayda kendini geri döndürebiliyor” diyor. Şahintürk, girişimcilere şu bilgileri veriyor:

    SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR?
    - 2015’te dışarıda yemek için kişi başı ortalama 650 TL harcamışız.

    - Türkiye’de ev dışı tüketim pazarının toplam büyüklüğü cirosal olarak 50 milyar TL civarında.

    NE KADAR YATIRIM YAPMALI?
    - Seçkin ve prestijli AVM’lerin içerisinde yer almayı tercih etmekteyiz.

    - Franchise bedeli 50 bin Euro. Royalty ve reklam katkı payı da alınmaktadır.
    - Yatırım maliyeti ortalama metrekare başına 1000 ve 1100 dolar aralığında.

    - Kar marjı, yüzde 15 ile yüzde 20 arasında.

    - Kira, metrekare bazında ortalama yüzde 15.

    - Personel gideri yüzde 20-25 bandında değişebileceği gibi, ürün maliyeti de yüzde 28.

    - Yatırım bedelinin geri dönüşünün 24 ay ile 30 ay olacağı hesaplanmıştır.

    Etiketler: yeme-içme sektörü
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