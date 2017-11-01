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    24 ay sonra OHAL bitiyor

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 01:52 | Son Güncelleme:

    FRANSA, Kasım 2015’te yaşanan terör saldırılarının ardından devreye soktuğu ve altı kez uzattığı olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına bugün son veriyor.

    OHAL’in sona ermesiyle, Fransa lideri Macron tarafından imzalanan yeni terörle mücadele yasası devrede olacak. Güvenlik kaygıları ön planda tutularak hazırlanan yeni yasa, özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle bazı çevrelerce katı bulunarak eleştiriliyor.

    Yasa, OHAL uygulamasının bazı unsurlarını korurken bazılarında değişikliğe gidiyor, bazılarını ise iptal ediyor.

    OHAL kalkmasına rağmen devrede kalacak uygulamaların başını telefon dinlemeleri çekiyor. Dinlemenin yanı sıra faaliyetlerinden şüphelenilen bir kişi, internet hesaplarının kullanıcı adı ve şifrelerini polise vermek zorunda kalacak.

    OHAL altında yetkililer belli alanları risk bölgesi olarak ilan edebiliyordu. Yasayla birlikte bu alanlar sadece niteliği ve katılım düzeyi gereği potansiyel terör eylemi hedefi olma riski olan bir yer ya da faaliyetin çevresiyle sınırlı olacak.

    MACRON: SONSUZA KADAR UZATILAMAZDI
    OHAL sırasında basın özgürlüğünün de aralarında bulunduğu özgürlüklerin kısıtlanmadığını ve parlamentonun uygulamayı sürekli denetlediğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yaptığı konuşmada, “OHAL sonsuza dek uzatılamazdı. OHAL’den çıkmamız gerekiyordu. İlk hafta ve aylarda yararlı oldu, ancak sonra etkisi azaldı” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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