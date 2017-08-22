23’üncü festivale başvurular başladı

NÜRNBERG Türkiye-Almanya Film Festivali’nin tarihleri belli oldu. Festival, 9-18 Mart 2018 günleri arasında 23’üncü kez düzenlenecek. Festivalde Türkiye ve Almanya’dan kısa ve uzun metrajlı filmler gösterilecek.

Yarışma ya da yarışma dışı bölümler için başvurular da başladı. Uzun Metraj Film Yarışması dalında En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve Seyirci Ödülleri verilecek. En İyi Kısa Film Yarışması’nda da 1, 2 ve 3’üncülük ödülleri dağıtılacak. Sinema Dünyaları adlı yarışma dışı bölümde belgesel ya da uzun metraj filmler tanıtılacak. Festival filmlerinden birine ayrıca Mahmut Tali Öngören anısına Öngören – İnsan Hakları ve Demokrasi Ödülü verilecek.

Başvurular ücretsiz olarak www.filmfreeway.com adresinden veya internet festivalin internet sayfasındaki katılım formları üzerinden yapılabilecek. Kısa film başvuruları için sadece www.filmfreeway.com sayfası kullanılacak.