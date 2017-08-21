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    230 kiloluk Cuma'ya devlet sahip çıktı!

    Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
    21 Ağustos 2017 - 15:39Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:44

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşam mücadelesi veren 230 kilo ağırlığındaki 47 yaşındaki Cuma Yıldız, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi 350 Sokak’ta üvey annesi Meryem Yıldız’la yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Cuma Yıldız, 1990 yılında 70 kilo olarak askere gidip 90 kilo olarak geldiğini daha sonra yıllar içinde kilo aldığını söyledi.

    230 kiloluk Cumaya devlet sahip çıktı

    Fakirlik nedeniyle tedavi olamadığını açıklayan Yıldız’ın açıklaması, DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Evine gelen özel ambulans, Cuma Yıldız’ı, tedavi için Hatay Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Cuma Yıldızı tedavisinin yapılacağını söyledi.

    230 kiloluk Cumaya devlet sahip çıktı

    Etiketler: HATAY , Cuma Yıldız , Obezite
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