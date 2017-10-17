23 yıl kutlaması

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 23’üncü kuruluş yıldönümü yemeği, Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun ev sahipliğinde önceki gün yapıldı. Conrad Istanbul Bosphorus Balo Salonu’nda düzenlenen yemeğin ana sponsorluğunu bu yıl, Aksoy Holding’in Türkiye’nin Bodrum’da hayata geçirdiği lüks gayrimenkul projesi Epique Island üstlendi. Ayrıca Zen Diamond, TURMEPA’nın 23. yılına özel olarak tasarladığı takılarla derneğe destek oldu.
Oylum Talu’nun sunduğu yemekte konuşma yapan Şadan Kaptanoğlu, “Mavi bir gelecek, yeşil bir Türkiye için 23 yıldır mücadele eden TURMEPA sizin desteğinizle bugünlere geldi. Yine sizin desteğinizle bu mücadele güçlenerek sürecek” dedi. Davet, Zeynep Casalini’nin şarkılarıyla renklendi.
Belgin - Erdal AKSOY Gözde - Batu AKSOY
Belma SİMAVİ
Atıl KUTOĞLU
Sevgi AKSOY - Banu AKSOY TARAKÇIOĞLU
Mihrinur - Tezcan YARAMANCI
Nevbahar KOÇ
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