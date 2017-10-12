Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>23 kişiyi şehit eden 6 terörist öldürüldü

    23 kişiyi şehit eden 6 terörist öldürüldü

    Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
    12.10.2017 - 17:46 | Son Güncelleme:

    MARDİN’in Kızıltepe İlçesi’nde 21 Eylül tarihinde öldürülen terör örgütü mensubu 6 PKK’lının kimlikleri belirlendi. PKK’lılardan birinin sözde GAP-Rıha sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı’nan ’Aranan teröristler’ mavi listede yer alan ’Ruber Qoser’ kod adlı PKK’lı Ş.B. olduğu belirtilirken, 6 teröristin çeşitli tarihlerde Şanlıurfa ve Mardin’de 19’u güvenlik görevlisi, 4’ü vatandaş olmak üzere 23 kişinin şehit edilmesi, 78 güvenlik görevlisi ile vatandaşın da yaralanması eylemlerine katıldıkları belirtildi.

    Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kızıltepe İlçesi Çimenli Mahallesi ve kırsal alanında 21 Eylül’de başlatılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun kimlik tespitinin yapıldığı belirtilerek, "Tespiti sonucunda; Sözde Gap-Rıha sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığımızın ’Aranan Teröristler’ listesinde mavi listede aranan ’Ruber Qoser’ kod adlı Ş.B., sözde Derik sorumlusu ’Viyan Derik’ kod adlı H.B., sözde Viranşehir Sorumlusu ’Andok Şoreşger’ kod adlı D.İ., ’Agit Amed’ kod Adlı S.G., ’Robin Midyat’ kod Adlı P.A. ve ’Sabri’ kod adlı örgüt mensupları olduğu anlaşılmıştır"denildi. Valilik açıklamasında PKK’lıların katıldığı eylemler ile ilgili ise şöyle denildi:

    "Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının geçtiğimiz dönem içerisinde; Şanlıurfa ili Viranşehir Adliye Lojmanları’na yönelik bomba yüklü araç ile yapılan saldırı, Mazıdağı Hükümet Konağı’na yönelik yapılan silahlı saldırı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın konvoyuna yönelik yapılan silahlı saldırı, Derik İlçe merkezinde meydana gelen hendek-barikat eylemleri, Derik-Üçyol ve Artuklu-Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlıklarına yönelik bombalı araç ile yapılan saldırı ile Derik-Viranşehir ilçeleri bölgesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen mayın-el yapımı patlayıcı olaylarında 19 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 52 güvenlik görevlisi ile 26 vatandaşın yaralandığı terör olaylarını planlayan, talimatını veren ve katılan örgüt mensupları oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca aynı bölgede devam eden arazi atama tarama çalışmaları sonucunda; 1 adet anti-tank güdümlü füze, 1 adet M-16, 5 adet kaleşnikof, 2 adet tabanca, 13 adet şarjör, 216 adet fişek, 1 adet büyük telsiz, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."

    Etiketler: terörist
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri