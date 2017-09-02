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225 bin çalışan yeterliliğini ispatladı

AA
02.09.2017 - 08:53 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 08:53

MYK tarafından bugüne kadar 730 ulusal meslek standardı yayımlandı, 225 bin 685 kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından bugüne kadar 730 ulusal meslek standardı yayımlandı, 225 bin 685 kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006'da başlayan Kurum tarafından kurulduğu günden bugüne kadar 730 ulusal meslek standardı ile 407 ulusal yeterlilik belirlendi.

Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan MYK, çalışanlara toplamda 104 milyon 512 bin 892 lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.

Kurum, yetkilendirdiği 86 belgelendirme kuruluşu aracılığıyla kurulduğu günden bugüne kadar 225 bin 685 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

GALERİCİ, EMLAKÇI VE OTOPARKÇI DA BELGE İSTİYOR

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurum olarak çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaya devam ettiklerini belirterek başta "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alanlar olmak üzere 730 meslekte ulusal standart hazırlandığını bildirdi.

Yaklaşık 120 ulusal meslek standardının belirlenmesi çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Gerek meslek standardı gerekse de mesleki yeterlilik belgesi sayısında ciddi artış söz konusu. Yaklaşık bir yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısı 40 bindi ama bugün 225 bin sayısına ulaştık. Yıl sonuna kadar 250 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi vermeyi planlıyorduk. Karşılaştığımız yoğun talep dolayısıyla bu hedefimizi 300 bine yükselttik.

Bu noktada dikkat çekici olan 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıfta yer alan mesleklerin dışında galerici, emlakçı, otoparkçı ve servis şoförü gibi meslekleri icra edenlerin de mesleki yeterlilik belgesi sahip olma isteği. Toplumda nitelikli ve belgeli iş gücü bilinci oluşmaya başladı. Bu durum bizim açımızdan memnuniyet verici."

Etiketler: Mesleki Yeterlilik Kurumu , MYK , ulusal meslek standardı , mesleki yeterlilik belgesi
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