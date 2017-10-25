222 lira Ã¶dedi 189 kiÅŸilik uÃ§akta tek baÅŸÄ±na yolculuk yaptÄ±!

BBC'nin haberine gÃ¶re, rezervasyon yaptÄ±ran 2 yolcunun gelememesi sonucu uÃ§akta tek baÅŸÄ±na seyahat eden Grieve, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yolculuÄŸunu "gerÃ§ekÃ¼stÃ¼" olarak nitelendirdi.

Ekonomi sÄ±nÄ±fÄ± bilet aldÄ±ÄŸÄ± halde uÃ§aÄŸÄ±n birinci sÄ±nÄ±f bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne alÄ±nan Grieve, uÃ§uÅŸtan Ã¶nce pilotun gelip yanÄ±na oturduÄŸunu ve sohbet ettiklerini belirtti. 189 kiÅŸilik uÃ§akta tek baÅŸÄ±na yolculuk yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tÃ¼m kabin ekibinin ismini Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶yleyen Grieve, pilotun uÃ§uÅŸ sÄ±rasÄ±nda kendisine ismiyle hitap ettiÄŸini ifade etti.

KitabÄ±nÄ± yazmak iÃ§in gelecek ayÄ± Girit'te geÃ§irmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Grieve, Ä°skoÃ§ya'ya dÃ¶nerken benzer bir yolculuk yapma ihtimalinin uzak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–te yandan Jet2 sÃ¶zcÃ¼lerinden biri, "Ã‡ok yoÄŸun ve baÅŸarÄ±lÄ± bir sezonun sonunda, bu bizim, Glasgow HavaalanÄ±'ndan Girit AdasÄ±'na bu yÄ±lki son uÃ§uÅŸumuzdu." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Yunan adasÄ±na giden son uÃ§akta normalden daha az rezervasyon yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n turizm sezonunun bitmesi nedeniyle sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken yetkili, Glasgow'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n tamamen dolu olduÄŸunu kaydetti.

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