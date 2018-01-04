222 eser satışta

Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek olan müzayede 14 Ocak Pazar günü saat 14.00’te İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilecek. Satışa çıkan eserler arasında Burhan Doğançay’ın 1974 tarihli ‘Red & Black Composition’ adlı tablosu öne çıkıyor. ‘Hücum’ ve ‘Kurdela’ serilerinin her ikisinin de özelliklerini taşıyan eserin alt sınırı 500 bin TL. Fahrelnissa Zeid’in yapmış olduğu az sayıda erkek çocuk portrelerinden biri olan ‘Naughty Boy’ 450 bin-650 bin, komşusu ve yaşamının son döneminde en yakın arkadaşlarından Ürdün’ün seçkin ailesine mensup Mona Muasher’ı resmettiği ‘Mona’ ise 350 bin-550 bin TL tahmini fiyat aralığı ile koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.



FİKRET MUALLA’DAN 14 ESER VAR

Fahrelnissa Zeid’in yanı sıra, Türk çağdaş resim tarihinde ‘Fransız Ekolü’ olarak bilinen, 1950-1970 arası Paris’te yaşayan Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan ve Hakkı Anlı’nın yapıtları da satışa sunulan eserler arasında yer alıyor. Müzayedede ayrıca 1938’de Türkiye’yi terk edip Paris’e yerleşen ve 1967’de Fransa’da ölen Fikret Mualla’nın farklı boyutlarda 14 eserinden oluşan geniş bir seçki de yer alıyor. Satışa çıkacak eserler 13 Ocak tarihine kadar Nişantaşı’ndaki ‘Beyaz Space’de görülebilir.



Detaylı bilgi: www.beyazart.com