Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>222 eser satışta

    222 eser satışta

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    BEYAZ Müzayede, yeni yılın ilk müzayedesinde 126 sanatçının 222 eserini satışa sunuyor.

    Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek olan müzayede 14 Ocak Pazar günü saat 14.00’te İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilecek. Satışa çıkan eserler arasında Burhan Doğançay’ın 1974 tarihli ‘Red & Black Composition’ adlı tablosu öne çıkıyor. ‘Hücum’ ve ‘Kurdela’ serilerinin her ikisinin de özelliklerini taşıyan eserin alt sınırı 500 bin TL. Fahrelnissa Zeid’in yapmış olduğu az sayıda erkek çocuk portrelerinden biri olan ‘Naughty Boy’ 450 bin-650 bin, komşusu ve yaşamının son döneminde en yakın arkadaşlarından Ürdün’ün seçkin ailesine mensup Mona Muasher’ı resmettiği ‘Mona’ ise 350 bin-550 bin TL tahmini fiyat aralığı ile koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

    FİKRET MUALLA’DAN 14 ESER VAR
    Fahrelnissa Zeid’in yanı sıra, Türk çağdaş resim tarihinde ‘Fransız Ekolü’ olarak bilinen, 1950-1970 arası Paris’te yaşayan Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan ve Hakkı Anlı’nın yapıtları da satışa sunulan eserler arasında yer alıyor. Müzayedede ayrıca 1938’de Türkiye’yi terk edip Paris’e yerleşen ve 1967’de Fransa’da ölen Fikret Mualla’nın farklı boyutlarda 14 eserinden oluşan geniş bir seçki de yer alıyor. Satışa çıkacak eserler 13 Ocak tarihine kadar Nişantaşı’ndaki ‘Beyaz Space’de görülebilir.

    Detaylı bilgi: www.beyazart.com

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri