22 yıl sonra yeniden bir arada

22 yıl önce Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönetmenliğinde, Selçuk Yöntem’in yorumuyla sahnelenen ‘Benim Adım Feuerbach’, ikiliyi yeniden bir araya getiriyor. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu yapımı oyun, dünkü prömiyerinin ardından bu akşam saat 20.30’da Torun Center Artısahne’de izleyiciyle buluşuyor. Sahnelere uzun yıllar ara verdikten sonra kendisini ‘sınanmak’ üzere seçmelere katılan bir oyuncunun çarpıcı öyküsünü anlatan ‘Benim Adım Feuerbach’da Yöntem’e bu kez genç oyuncular Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin eşlik ediyor. Tankred Dorst’un yazdığı oyun, 29 Ocak Pazartesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, 30 Ocak Salı akşamı ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilir.