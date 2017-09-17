22.5 yıl istedi ama... Savcı dava açmayı unuttu



İSKİ DE SUÇLU

Enerji Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) 2012’de Cebeci’deki 15 taşocağına gönderdiği yazıda ‘Yeniden Yapılandırma Projesi’ yapılmasını istediği halde projenin hayata geçmediği belirlendi. İSKİ’nin ise “Atık suların taşocağına akmasını önleyecek tedbirler almaması” nedeniyle suçlu olduğu tespit edildi. Hazır Kaptan ve üç yöneticisi ile MİGEM’den 6 ve İSKİ’den 1 kişiye ‘bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 3’ten 22.5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

BİLİNÇLİ TAKSİR

Dava açıldıktan sonra hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, iş güvenlik uzmanı Tolga Çakır’ın “Çamuru risk olarak görmesine rağmen çalışmaya devam ettik” dediği, gerekli tedbirleri almadığı ve SGK’ya bildirimde bulunmadığı belirlendi. Yağcı 8 Şubat 2016 ve 29 Ağustos 2016 tarihli iki bilirkişi raporunda asli kusurlu sayıldı. Davanın 6 Haziran 2017’da görülen duruşmasında savcılık, bilirkişi raporları ışığında Hızır Kaptan, Nurettin Bardak ve Necdet Türe ile Tolga Yağcı için “bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istedi.

DAVA İÇİN SÜRE

Kararın açıklanması için 4 Temmuz’a gün verildi. O duruşmada, Yağcı için bugüne kadar hiç dava açılmadığı ortaya çıktı. Savcı Abdulmelek Peker, duruşma tutanağına “Mütalaamızla cezalandırılması talep edilen Tolga Yağcı hakkında açılan bir kamu davasının bulunmadığı” ifadelerini yazdırdı. Savcı Peker, Çakır’a dava açmak için süre istedi. Bir sonraki duruşma 3 Ekim’de görülecek.