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    Hürriyet >Gündem>22.5 yıl istedi ama... Savcı dava açmayı unuttu

    22.5 yıl istedi ama... Savcı dava açmayı unuttu

    İSMAİL SAYMAZ
    17.09.2017 - 19:48 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 19:51

    İstanbul'da, 2 yıl önce çamur altında kalan 2 işçinin öldüğü davada kusurluya 22.5 yıl isteyen savcı, dava açmayı unuttu. İstanbul Sultangazi’de faaliyet gösteren ‘Has Beton’ adlı taşocağında 29 Haziran 2015’te yaşanan toprak kaymasında, kepçe operatörü Süleyman Akay ve kamyon şoförü Erdem Çelikmen tonlarca balçığın altında kalarak hayatını kaybetti. Patron Hızır Kaptan ile şirket yöneticisi Nurettin Bardak ve Necdet Türen’in yeterli denetim yaptırmadığı, hafriyat alanlarını dayanıklı inşa etmediği, yağışlı havalarda iş makinelerini çalıştırdığı ifade edildi.

    22.5 yıl istedi ama... Savcı dava açmayı unuttu
    İSKİ DE SUÇLU

    Enerji Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) 2012’de Cebeci’deki 15 taşocağına gönderdiği yazıda ‘Yeniden Yapılandırma Projesi’ yapılmasını istediği halde projenin hayata geçmediği belirlendi. İSKİ’nin ise “Atık suların taşocağına akmasını önleyecek tedbirler almaması” nedeniyle suçlu olduğu tespit edildi. Hazır Kaptan ve üç yöneticisi ile MİGEM’den 6 ve İSKİ’den 1 kişiye ‘bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 3’ten 22.5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

    BİLİNÇLİ TAKSİR

    Dava açıldıktan sonra hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, iş güvenlik uzmanı Tolga Çakır’ın “Çamuru risk olarak görmesine rağmen çalışmaya devam ettik” dediği, gerekli tedbirleri almadığı ve SGK’ya bildirimde bulunmadığı belirlendi. Yağcı 8 Şubat 2016 ve 29 Ağustos 2016 tarihli iki bilirkişi raporunda asli kusurlu sayıldı. Davanın 6 Haziran 2017’da görülen duruşmasında savcılık, bilirkişi raporları ışığında Hızır Kaptan, Nurettin Bardak ve Necdet Türe ile Tolga Yağcı için “bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istedi.

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    DAVA İÇİN SÜRE

    Kararın açıklanması için 4 Temmuz’a gün verildi. O duruşmada, Yağcı için bugüne kadar hiç dava açılmadığı ortaya çıktı. Savcı Abdulmelek Peker, duruşma tutanağına “Mütalaamızla cezalandırılması talep edilen Tolga Yağcı hakkında açılan bir kamu davasının bulunmadığı” ifadelerini yazdırdı. Savcı Peker, Çakır’a dava açmak için süre istedi. Bir sonraki duruşma 3 Ekim’de görülecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , dava , savcı
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