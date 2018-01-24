214 hedef vuruldu

ALÇAK ÖRGÜTLER

“DÜNYANIN neresinde olursa olsun terör, masum ve mazlum insanları gözünü kırpmadan öldüren, istikrarı bozan ve ülkelerin huzuruna kasteden alçak örgütlerdir. Bunların adının ne olduğunun önemi yok, hepsinin hedefi aynıdır. İnsanlara karşı zulmetmek, böylece ülkelerin güvenliğini ve istikrarını zaafa uğratmak. Terörün her türlüsüyle amansız bir mücadele veriyoruz. En son başlattığımız operasyonun amacı da Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan Kürt, Türkmen, Arap kardeşlerimizin üzerinden zulmü kaldıracak. Afrin bölgesinden ülkemize vaki saldırıların önüne geçecek.

PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliği amacıyla bu operasyon başlamıştır. Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bölgenin terörden, PKK, YPG, PYD bunlar hepsi aynı terör örgütü ve DEAŞ’tan tamamen temizleninceye, ülkemize ve bölgede yaşayanlara yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar bu operasyon sürecek. Planladığı gibi gidiyor, herhangi bir sorunumuz yok.

KARDAK MESAJI: HOŞ KARŞILAMAYIZ

(Kardak krizinin yıldönümü olduğu hatırlatılınca) Kardak’ta yaşanan krizi bugüne taşımak, yeni bir kriz oluşturmak, komşuluğa yakışmaz. Biz, terörle mücadele ile meşgulken, bulanık suda balık avlama hevesine komşularımızın kapılması yakışık almaz, bunu da hoş karşılamayız. Ama buna benzer faaliyet olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin.”

OPERASYONUN HEDEFİNİ ANLADIK

Nijer Başbakanı Rafini ise basın toplantısında şöyle konuştu: “Afrin operasyonuyla ilgili bizlerle bilgiler paylaşıldı, operasyonun hedefini anladık. Türk halkı, Türk devleti ve Nijer devleti terörizmle mücadele konusunda birçok benzerliklere sahip. Nijer’de de Boko Haram’ı biliyorsunuz. Ülkenin güneydoğusunda bu terörist gruplar, Mali’deki topraklarda da mücadelemizi sürdürüyoruz. Güvenlik konusunda Türkiye bizim için kararlılık, güç ve direniş örneğidir. Bu çabalar olmasaydı bölgenin nasıl olacağını düşünmek bile istemiyorum.”

KARDAN ÖKSÜRMÜYORUM

BAŞBAKAN Yıldırım, Ankara’ya ilk kez resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Rafini’ye, “Bereket getirdiniz, Ankara’da kar yağışı da başladı. Onun için de teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşması sırasında öksüren Rafini ise “Soğuktan dolayı, kardan dolayı öksürmüyorum. Merak etmeyin” diyerek espri yaptı. İlk kez Ankara’ya geldiğini anımsatan Rafini, “Türkiye İstanbul’dan daha büyük. Türkiye’nin daha da büyük geniş bir ülke olduğunu fark ettim” dedi.