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    213 temel liseye 'not' soruşturması

    Nuran ÇAKMAKÇI
    26.01.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de 11 bini aşkın lise var. Bir kısmı temel lise olan bu okullarda 5 milyon 849 bin öğrenci eğitim görüyor.

    Dershanelerin özel okula dönüşmesiyle hayatımıza giren temel liseler ise 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonunda kapanacak. 

    Temel liseler MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre kurulmuştu. İlk başta 1.225 temel lise açılmıştı ancak şu anda 986’sı eğitim faaliyetini sürdürüyor. 

    İlk dönüşüm zamanı Türkiye’nin en başarılı okullarının neredeyse son sınıflarını boşaltan ve duyduğuma göre de hâlâ iyi liselerden öğrenci alan bu okulların tabelaları 2019 eğitim öğretim döneminin sonunda kaldırılacak. 

    Bakanlık yetkilileri de “Süre uzatılması için yeniden kanun yapılması gerekiyor, asla izin vermeyeceğiz” diye açıklama yapıyor.

    ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
    2019’da kapanacak bu okulların öğrencileri aynı koşullarla devam edecek. 

    Bakanlık yetkilileri, temel liselerin dönüşüm sırasındaki taahhütlerine uyacağını ve büyük bölümünün Anadolu lisesi olacağını söylüyor. 

    Bu nedenle öğrencilerin aynı koşullarla bu liselere devam edeceğini belirtiyorlar. Ücretleri diğer okullara göre düşük olan bu okulun öğrencileri yine aynı ücretle, dönüşen okula devam edebilecek. 

    ŞİŞİRME NOT VE DEVAMSIZLIK 
    Bu okulların bazılarıyla ilgili sektörde ciddi sıkıntılar var. 

    Bu sıkıntılar Bakanlığa kadar gitmiş olmalı ki, hem okulların not durumları hem de devamsızlıkları incelemeye alınmış. 

    Hakkında iddia olan 213 okul şu anda mercek altında. 

    Raporlar duyduğuma göre yavaş yavaş gelmeye başlamış. 

    Öğrenciyi “Gelmeseniz de olur” diyerek devamsızlığa teşvik eden, notları şişirenlere ceza teklifleri yolda. 

    Sadece onlar değil, diğer özel okullarda da bu inceleme sürüyor. Takipçisi olacağız.

    Etiketler: Özel Okul
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