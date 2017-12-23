212 bin 554 dosyadan 300'üne karar çıktı

Komisyon, eski müracaatlarla birlikte 212 bin 554 başvuru dosyasından 300’üyle ilgili incelemesini bitirdiği dosyalarda, ihraç kararlarının çoğunu yerinde buldu. Komisyon, haklı bulduğu bazı başvuruları da kabul etti.



Sonuçlandırılan dosyaların büyük bir kısmına ilişkin ret kararı verildi. Başvurusu reddedilenlerin önemli bir kısmın FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock’u kesin olarak kullandığı tespit edilenlerden oluştuğu kaydedildi.



Ret kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerinde dava açılabilecek. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayımlanan KHK’larla 106 bin 93 kişi kamudan ihraç edildi; 1733 personelin rütbesi alındı; 265 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi. KHK ile 2 bin 727 kurum ve kuruluş kapatıldı. Komisyon’a başvuru 27 Ekim’de sona erdi. Komisyona 103 bin 276 başvuru yapıldı.