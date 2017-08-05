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    2100 Londra

    DIŞ HABERLER
    05 Ağustos 2017 - 23:29Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 23:29

    Küresel ısınmaya karşı ciddi önlemler alınmaması halinde 2100 yılı itibariyle her yıl ekstrem hava şartlarından ötürü Avrupa’da 152 bin kişinin ölebileceği hesabı yapıldı.

    Gezegenin sağlığıyla ilgili yayınlara yer verilen The Lancet Planetary Health dergisinde söz konusu rakamın hali hazırdaki rakamdan 50 misli daha fazla olacağı belirtildi. Söz konusu ölümlerin yüzde 99’nun aşırı sıcak hava dalgalarından kaynaklı olabileceği kaydedildi. Kötü hava şartlarının Avrupa’da yaşayan her üç kişiden ikisini etkileyeceği, özellikle de güney Avrupa’nın büyük risk altında olduğu hesaplandı. Yüzyılın başında aşırı kötü hava şartlarının her 20 kişiden birini etkilediğine dair bir hesaplama yapılmıştı. İngilizlerin Mirror gazetesi ise 2100 yılında yaşanacak aşırı sıcaklar ile ilgili Londra şehrini bu illüstrasyonlar hayal etti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Küresel ısınma , Londra
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