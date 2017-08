2100 Londra

Gezegenin sağlığıyla ilgili yayınlara yer verilen The Lancet Planetary Health dergisinde söz konusu rakamın hali hazırdaki rakamdan 50 misli daha fazla olacağı belirtildi. Söz konusu ölümlerin yüzde 99’nun aşırı sıcak hava dalgalarından kaynaklı olabileceği kaydedildi. Kötü hava şartlarının Avrupa’da yaşayan her üç kişiden ikisini etkileyeceği, özellikle de güney Avrupa’nın büyük risk altında olduğu hesaplandı. Yüzyılın başında aşırı kötü hava şartlarının her 20 kişiden birini etkilediğine dair bir hesaplama yapılmıştı. İngilizlerin Mirror gazetesi ise 2100 yılında yaşanacak aşırı sıcaklar ile ilgili Londra şehrini bu illüstrasyonlar hayal etti.