21. Yüzyılın Hidroelektrik Enerjisi

Ontario yönetimi, bu hidroelektrik santrali 1950'li yılların sonunda faaliyete geçirmişti. Zamanla, tüm hidroelektrik santrallerinde olduğu gibi, bu santralin parçaları da aşınarak daha düşük performans göstermeye başlıyor. Nehirde bulunan ”Little Long” santrali, bu yıl itibarıyla GE Yenilenebilir Enerji denetiminde baştan sona mekanik restorasyondan geçecek. Yapılacak iyileştirmeler ile, santralin gücü yüzde 10'a varan oranlarda arttırılacak ve önümüzdeki birkaç on yıl daha devrede kalması sağlanacak.

”Little Long” santralinin yanı sıra, bugünlerde ABD ve Kanada'da 800 hidroelektrik santral daha kayda değer bir yaşa ulaştı. Ortalama 60 yıldır çalışan bu santrallerin büyük bir çoğunluğu, modernize edilmedi. Bu süreçte Amerika'daki enerji üretiminde hidroelektrik santrallerin payı 1930'larda %40 iken büyük bir gerileme göstererek, bugün yaklaşık %7'ye kadar düştü.





Bunun nedenlerinden biri, yeni baraj inşa etmenin balıklar ve yaban hayat veya toprak sulama üzerindeki olası çevresel etkilerine yönelik kaygıları beraberinde getirebilecek olması.

Hidroelektrik enerji, yenilenebilir bir enerji türü olmakla beraber aynı zamanda , temiz ve ucuzdur. Şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerinin mümkün olmadığı bir ortamda özellikle su hazneli barajlar, yenilenebilir enerjiden elde edilecek elektriği depolamak için de kullanılabilir.

Bu nedenle, eski hidroelektrik santrallerini daha verimli kılmak ve kapasitelerini arttırmak için çalışmalar başladı. Söz konusu eski hidroelektrik santrallerin tümü, toplamda 165 gigavat elektrik enerjisi üretiyor. Sadece Quebec şehri, elektriğinin yaklaşık %90'ını hidroelektrik enerjiden sağlıyor. GE Hidroelektrik Enerji Çözümleri ABD Satış Müdürü Stephanie Judge, şunları söylüyor: "Hidroelektrik santralleri, 'kur ve unut' anlayışıyla tasarlanmıştı. Bugün yaşı ilerleyen filo, gerçek bir sorun teşkil ediyor. İyi haber ise, bunun çözülebilecek bir sorun olması."

Örneğin mekanik parçalar, 50 veya 60 yıllık sürekli kullanımın ardından aşınıyor. On yıllar boyunca su akışındaki değişiklikler, türbinlerde sorunlara neden olarak düzensiz aşınma biçimleri ortaya çıkarıyor ve türbinlerin verimli bir şekilde çalışmasını engelliyor. "Çark" adı verilen kanatlara sahip pervane de, sonuç olarak çatlayabiliyor ve yıpranabiliyor. Tüm bunlar, performansı düşürüyor.

Ontario'daki Mattagami Nehri'nde kurulu ”Little Long” santrali, 1963'te kullanıma girdiğinden bu yana ilk önemli yenilemeden geçecek. Diğer birçok hidroelektrik santrali gibi, neredeyse hiç el değmemiş ”Little Long” santralinin iki en eski türbininin baştan sona mekanik bakımı için Ontario Power Generation, kısa süre önce GE ile çalışmaya başladı.

GE, önümüzdeki iki yıl boyunca operasyon maliyeti daha düşük yeni jeneratörler tasarlayacak ve kuracak. Kapsamlı bakım; ünitelerin kesici ve ayırıcılarının değişimi ve diğer elektrik bileşenlerinin yenilenmesi ile bir ünite için yeni bir bent kapağının tedarik edilerek kurulmasını içeriyor.

Şu anda her bir türbin jeneratörünün kapasitesi, 65,9 megavat (MW) olarak hesaplandı. Bunların her biri, bakım tamamlandığında yaklaşık 72 MW enerji üretebilecek. Santral toplam kurulu gücü 219 MW'a ulaşacak.

GE'nin Kanada'daki Hidroelektrik Enerji Servis Direktörü Gilles Jutras, şunları söylüyor: "Çalışmaları tamamladığımızda türbinler daha iyi performans göstererek daha çok enerji üretecek ve daha yüksek verimlilik sağlayacak."

GE'nin yenileme çalışmaları yapacağı santrallerin bazıları, türbinlerde vibrasyon gibi unsurları izleyecek dijital sensörlerle donatılarak olası arızalar hakkında operatörleri önceden bilgilendirecek. Dijital sensörler, operatöre ünitenin durumunu bildirecek ve durumun analiz edilmesini önerecek. Nihayetinde de, bu koşulları baz alarak arıza giderme yöntemleri önerecek. Söz konusu sensörler ve işletim sistemi, santral operatörlerine santral performansına yönelik bilgi sağlayan ve üretim kapasitesini, verimliliği ve esnekliği arttırma önerilerinde bulunan Dijital Hidroelektrik Santral Çözüm Paketi’nin bir parçası niteliğinde.

Yenileme çalışmaları, santrallerin ömrünün 40 yıla kadar uzatılmasına yardımcı olacak ve hidroelektrik enerjinin Kuzey Amerika'daki enerji dağılımının önemli bir bileşeni olarak kalmasına imkan tanıyacak.

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