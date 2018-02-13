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    21 eski TRT çalışanı için karar!

    ANKARA/AA
    13.02.2018 - 19:24 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen 30'u tutuklu, 46 eski TRT çalışanının yargılandığı davada, 21 sanık tahliye edildi.

    Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, FETÖ ile bağlantıları olmadığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından duruşma savcısının mütalaasını aldı.

    ADLİ KONTROL

    Duruşmaya verilen aradan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan 21'ini adli kontrol şartıyla tahliye etti. Mahkeme, sanıklara ilişkin dijital veri inceleme raporlarının, Bilgi Teknolojileri Kurumundan (BTK) istenmesini kararlaştırarak, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi. 

    Etiketler: FETÖ , DAVA , TRT , son dakika
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