20’nci yılın ilk ders zili çaldı

Türkiye’nin köklü eğitim kurumları arasında bulunan Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) çatısı altında hizmet veren SEV İlköğretim Kurumları bu yıl 20’nci yaşına bastı. Yeni eğitim ve öğretim yılına 20’nci yıl kutlamasıyla başlayan Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumlarında coşkulu törenler sonrasında ilk ders zili çaldı.

SEV İlköğretim Kurumları, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına, 20 yılı geride bırakarak başladı. Özel Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nın 20’nci yılı nedeniyle bu yıl açılış törenleri coşkuyla gerçekleşti. SEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nden üyelerin de katıldığı törenlerde, ilk ve ortaokuldan mezun olan öğrenciler de kürsüden arkadaşlarına seslendiler. Ayrıca bu kutlamalar kapsamında Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV Ortaokullarında okuyan öğrenciler, diğer kardeş okullarında okuyanlara, duygu ve düşüncelerini anlattıkları mektuplar yazdılar.

“1.5 ASIRLIK EĞİTİM TECRÜBESİ”

SEV Genel Müdürü Binnur Karademir, her biri neredeyse 1.5 asrı geride bırakan Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus ve İzmir Amerikan Kolejleri ile üç yıl önce açılan SEV Amerikan Koleji’nin de SEV çatısı altında hizmet verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Okulları, yüzyılı aşkın bir süredir eğitim veren liselerimizden gelen, eğitim tecrübemizle ilköğretim öğrencileri yetiştirmek üzere 1997’de kuruldu. Bu yıl okullarımızın 20 yılı geride bıraktığını görmenin gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar ortaokullarımızdan 3 bine yakın mezun verdik. İlkokul ve ortaokullarımızda yaklaşık 2 bin 300 öğrencimiz, 20’nci yılın ilk gününe büyük bir coşkuyla başladı. SEV İlköğretim Kurumları’nda bugün binlerce çocuk yarınlara tam donanımlı bireyler olarak hazırlanıyorlar. Vakıf olarak, ‘Eğitimde Mükemmeliyet’i yakalamaları için okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize her türlü desteği veriyoruz. Öğrencilerimizi anaokulundan alıp ortaokul sonuna kadar gelişimlerini izleyip potansiyellerini ortaya çıkarıyor ve onları liseye hazırlıyoruz.”

SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) 2014 yılında eğitime başladığını ve bir buçuk asır sonra açılan ilk Amerikan Koleji olduğunu hatırlatan Karademir, “SAC’ye Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ile gelen öğrencilerin yanı sıra SEV İlköğretim Okullarımızdan geçiş hakkının bulunması, hem ilköğretim kurumlarımıza olan talebi artırıyor hem de öğrencilerimizin aynı eğitim geleneğiyle lise eğitimlerini tamamlamalarını mümkün kılıyor. SEV İlköğretim Okulları olarak tam 20 yılı geride bıraktığımız bu yeni eğitim ve öğretim yılı, ülkemiz, okullarımız ve öğrencilerimiz için huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl olsun” diye konuştu.