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2050’de tekerlek ve direksiyon yok!

Emre ÖZPEYNİRCİ
14.11.2017 - 11:15 | Son Güncelleme:

DÜNYANIN en büyük otomotiv markalarından biri olan Japon Toyota’nın 1 numarası Akio Toyoda, “2030 veya 2050’de otomobiller nasıl olacak?” sorusuna, “Umarım o tarihlerde yaşıyor olurum. Ama o tarihte otomobiller tekerleksiz veya direksiyonsuz olabilir. Bunun gibi bir çok şey daha hayal edilebilir” cevabını verdi.

BEN JEDİ’YİM
Toyota’nın kurucusu Kiichiro Toyoda’nın torunu olan ve bugün dünya çapında satışları 10 milyon adedi aşan dev markayı yöneten 61 yaşındaki Akio Toyoda,2050’de tekerlek ve direksiyon yok yönetim felsefesini ise şu sözlerle ortaya koyuyor;

“Şirkette herkes doğru şeyi yaptığına inanıyor ancak dünya değişiyor. Ben 1990’da Toyota’da online ikinci el şirketi Gazoo’yu yarattığımızda sadece bir bölüm şefiydim. O dönem farklı bir şeyler yapmanın daha iyi bir yolu olması gerektiğini önermiştim. Bunu söylediğim için muazzam bir direnişle karşı karşıya kalmıştım.

Bayilerin servis alanlarını ziyaret edip işi nasıl yaptıklarını görmek istemiştim. Bir çok araç sıraya dizilmişti ama üzerinde çalışılan pek bir araç yoktu. Bu servislerin sadece park yeri gibi kullanıldığını söyleyince öfkelenmiş ve bana kızmışlardı. Sadece bu yüzden direnişle karşı karşıya kalmıştım. Bu direniş sonrası o dönem kendimi imparatorluğun karşısındaki ‘Jedi’ olarak görmeye başladım. Şimdi başkanım, fakat hislerim hâlâ aynı. Tıpkı bir bölüm şefi olduğum zamanlar gibi hala bir Jedi olduğumu hissediyorum. Toyota başkanının bu şekilde düşünen, ‘Jedi’ gibi bir kişi olması yatırımcıların anlamasını istediğim bir şey.”

KORUYUCU VE SAVAŞÇI

2050’de tekerlek ve direksiyon yok


Jedi, Yıldız Savaşları (Star Wars) filmlerinde, barışın koruyucuları olarak adlandırılan kurgusal bir grup. Kö-kenleri çok eskiye dayansa da binlerce nesilden sonra Galaktik Cumhuriyet’in koruyucu ve savaşçıları haline gelmişler.

2050’de tekerlek ve direksiyon yok

 

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