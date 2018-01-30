2030'da şirketleri çocuklar yönetecek

Bizi gelecekte nasıl bir dünya bekliyor? İnsan ömrü kaç yıl olacak? Makinelerin gelişimi nereye varacak? Bu ve benzeri birçok sorunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. DaVinci Enstitüsü’nün kurucu başkanı ünlü fütürist Thomas Frey, teknolojinin gelişmesiyle ömrün de uzayacağını, 2050’de insanların 140 yaşına kadar yaşayabileceklerinin tahmin edildiğini söylüyor. Frey’e göre, gelecekte öğrenme şekilleri de değişecek. Uzun bir öğretim hayatı yerine birkaç haftalık eğitimlere geçileceğini, bundan dolayı 2030’da iş hayatındaki insanların yaşının çok küçük olabileceğini vurguluyor. İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği ‘Futuristanbul’ için İstanbul’a gelen Frey, Hürriyet’in sorularını yanıtladı:

ÇALIŞAN İKİ SAAT İÇİN KİRALANACAK

İnternet, kişisel yeteneklerle bizi çok daha hızlı buluşturabildiği için eğitime büyük etkisi olacak. Amerika’da proje bazlı, freelance çalışmanın olduğu bir ekonomi sistemi var. Bu yaygınlaşacak. Full time yerine, iki aylık, haftalık hatta iki saatlik çalışanlar kiralanacak. İnsanlar kariyerini, projelerini birleştirerek tamamlayacak. İşi yine o mesleği yapan gerçekleştirecek, sadece görevleri otomatikleştireceğiz, kullandığımız araçlar değişecek. İnternet sayesinde dünyanın her yerindeyiz. Farkındalığımız artıyor. Ancak bu, bizi taraf tutmaya da mecbur bırakıyor, çok orta yol kalmadı. Günümüz ve gelecek şartlarını biraz zorlaştırabilir. Bu, sosyal medyanın çözülmesi gereken en büyük problemi.

Thomas Frey ile muhabirimiz Esra ÜLKAR konuştu.

10 KAT DAHA HIZLI EĞİTİM VERİLEBİLİR

Colorado Üniversitesi ve Davinci Enstitüsü ile bilgisayar programcılığını öğrettiğimiz bir program bulunuyor. Yıllar süren üniversite eğitimi gibi değil de, 14 haftalık bir program. Buna ‘Microcollege’ diyoruz ve dünyada yayılacağını düşünüyoruz. Drone sürücüsünden bilgisayar programcısına kadar her türlü eğitimi bunun sayesinde vereceğiz. Microcollege daha kısa süreli eğitim ve iş hayatına çok erken atılma sağlayacak. Dolayısıyla 2030’da iş hayatına girecek insanların yaşı çok küçük olabilecek. Yapay zekalı öğretmenler, çocukların bireysel öğrenme şekillerini analiz ederek, ne tür yeteneklere sahip olduklarını daha hızlı çözecek. Böylece belki de 10 kat daha hızlı eğitim verilecek.

Veliler ve öğretmenlerin, çocukları bu geleceğe nasıl hazırlayabileceğine yönelik net cevap veremeyiz. Hepimiz bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Gelecekte çocuklara ‘ne, nerede’ yerine daha çok ‘nasıl ve nedeni’ düşündürtmeye çalışacağız.

HASTALIĞA KODLAMA ÇÖZÜMÜ

Teknoloji insan ömrünü uzatıyor. Ama 120 yaşı henüz geçemedik. Onu geçmek bir kırılma noktası olacak. Bunun da, 2029-2045 arasında olacağına dair söylentiler var. 2050 için 140 yaşı öngördük. Ancak buna makine, insan zekâsını geçerse ulaşabileceğiz. Mesela şu an Google insanlara cevap verebilme konusunda beş yaşındaki çocuk gibi.

Ayrıca Microsoft gibi şirketler insan vücudunu kodlama sistemi olarak görüyor. Gelecekte diyelim ki hasta oldunuz, neden olan kısım yeniden kodlanarak sağlığınıza kavuşabileceksiniz. Sadece bununla uğraşan birçok kişi işe aldılar. Diyabet, kanser, kalp gibi hastalıkların 10 yıl içinde kodlama sistemiyle çözeceklerini düşünüyorlar. Geçmişe göre daha başarılı iyileşme ve sağlık süreci bizi bekliyor. Şimdi ilaç şirketleri sağlık sektöründe ne kadar otoriteyse, gelecekte bilgiye dayalı şirketler bu konumda olacak. Çünkü eczaya değil, bilgiye dayalı iyileşme yaşanacak. Bir tabak yemeğe bakıp bizim için iyi olup olmadığını, vücudumuzun neye ihtiyaç duyduğunu bileceğiz.

EĞİTİM ÖNCÜ SEKTÖR OLACAK

2030’da dünyadaki en büyük şirketler eğitim tabanlı olacak. Şu an kimse bunun farkında değil. Ama bu şirketlerin mükemmel imkânları bulunacak. Google, Facebook gibi birçok şirketten ileri gidecekler. Yeni teknolojiler, yeni iş alanları açacak. Örneğin, şu anki drone daha çok gelişecek; kargo taşıyacak, yeraltına dalabilecek. Bunları kullanacak, yönetecek kişiler gerekecek. Robot öğretmenler eğitim verecek ama bu çok uzun bir süreç. 3D yazıcılarımızdan çıkacak materyalin ne olacağı üzerine çok kafa yoracağız. Bu yüzden materyal geliştirici ileride önemli bir meslek olacak.