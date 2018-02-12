2025 yılına kadar otobüslerin yarısı elektrikli olacak

Önümüzdeki yedi yıl içinde, belediye transit bölgelerinde kullanılan otobüslerin neredeyse yarısı elektrikli olacak. Çin ise bu akıma öncülük eden ülke olacak gibi görünüyor.

Bloomberg New Energy Finance'in raporuna göre geçen yıl yapılan 386 bin elektrikli otobüs satışının 2025 yılına kadar 1.2 milyona ulaşacağını öngörülüyor. Çin ise o zamana kadar dünyanın elektrikli otobüslerinin büyük paydasına tek başına sahip olacak. Böylece elektrikli otobüsler mevcut otobüslerin pazar payının azımsanmayacak bir kısmını ellerinden alabilir.



Yakıt ve bakım masraflarının maliyeti çok daha düşük olan elektrikli otobüslerin bakımı da oldukça kolay. Dizel ve doğalgazla çalışan otobüslere nazaran parça bakımı ve değişimi de çok daha nadir görülüyor.



